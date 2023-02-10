Чи можна кип'ятити воду кілька разів: це важливо знати

Багато хто вважає, що чим більше разів прокип'ятити воду, тим краще вона стає очищеною. Після кип’ятіння хімічний склад води змінюється. Однак, це все залежить від якості води.

Чи можна кип'ятити воду кілька разів

Існує думка, що вода, яка кип‘ячена 2 і більше разів є "мертвою" і навіть небезпечною Однак, важливо пам'ятати, що не вся вода однакова.

За словами нутриціолога, вода має різні мінеральні склади, може мати різний смак в залежності від її джерела і способу обробки. Кип‘ятіння води вбиває шкідливі мікроби.

"Проте існує думка, що в процесі кип’ятіння в ній виділяються миш‘як, фтор і нітрати, шкідливі мінерали, які можуть нести смертельну загрозу для людини", - йдеться у повідомленні.

Експерт каже, що ці мінерали дійсно небезпечні, але за умови, що їх щодня приймати у великих дозах. А вода, яка проходить через місцеві водоканали, в колодязях чи бутильована містить мінерали в кількостях, які є зовсім безпечними для людини.

Що відбувається з водою під час кипіння

Коли ми кип’ятимо воду, то частина води випаровується, а мінерали відповідно залишаються в меншій кількості води. З кожним разом кип‘ятіння води, концентрація мінералів буде збільшуватись, а кількість води - зменшуватись.

"Хоча з наукової точки зору даний аргумент має право на життя, він не враховує до уваги, що джерела водопостачання постійно перевіряються на забруднення та доказали свою безпечність для споживання", - каже Волошович.

Тому небезпечні мінерали в таких дозах навряд чи будуть присутні у воді, за винятком якихось стихійних чи хімічних катастроф.

Загалом якщо ви хочете дослідити, яку воду п‘єте, то її зразки можна віднести до лабораторій, які в розгорнутому вигляді дадуть повну інформацію про її вміст.