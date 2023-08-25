Почему нельзя купаться ночью в реке или озере: это важно знать

Опасные существа

Есть приметы, что активность разных опасных существ возрастает в темноте. Вода в этот период считается их территорией, потому купание может привлечь опасные силы.

Существа могут нанести вред человеку и принести несчастье.

Потеря энергии

Существует также примета, утверждающая, что купание ночью может привести к потере личной энергии. По этим верованиям вода в этот период впитывает энергию человека, делая его уязвимым перед негативными воздействиями.

Психологический аспект

Также тьма и неизвестность, особенно в воде, могут вызвать чувство беспокойства и страха у многих людей. Такие эмоции могут оказывать негативное влияние на настроение и общее состояние человека.

Добавим, что каждый человек имеет право сам решать, купаться в реке ночью или нет. Однако важно быть осторожным и соблюдать меры безопасности независимо от времени дня.

Согласно приметам, лучшие дни для отдыха на природе - это четверг и суббота. В эти дни ничего плохого не должно случиться.

К чему снится купание

В частности, если приснилось, что вы купаетесь в реке или озере, то это может означать: