Чому не можна готувати "виварки" супу та повторно його розігрівати: неочікувана причина

Чим корисний суп

За словами експерт, суп зазвичай містить, картоплю, можливо крупу чи макарони, моркву, горошок, капусту, курячі гомілки, вода та спеції.

Виходить, що можна всі ці інгредієнти зʼїсти і без варіння у воді. Тобто це усі ті самі продукти, які ми використовуємо у других стравах, просто вони "купаються" у воді.

Обʼєм страви збільшується за рахунок води, а калорійність страви - ні.

"То ж якими такими цілющими властивостями, про які нам з дитинства розповідали, володіє суп? Можливо, в процесі приготування змінюється БЖВ продуктів? Але ні", - додав тренер.

Є виключення, а саме кістковий бульйон, який вариться півтори годинки і з нього ми отримуємо колаген. Потрібно варити 48 годин, щоб дістати його з кісток та хрящів.

Тому "ролі не грає", зʼїсте ви ці всі продукти сирі, іншим способом приготування чи звареними у воді і випʼєте цю воду, в якій це все варилось, в процесі варки хіба вода вбере у себе вітаміни і мінерали.

Але є плюс великий, шляхом того, що збільшується обʼєм страви, шлунок швидше наповнюється і розтягується. Тому вийде так, що ви спожили мало калорій, а ситість отримали за рахунок обʼєму страви.

Чому не можна повторно розігрівати

Єдиний недолік, це те, що у страві багато інгредієнтів, а чим складніша вона - тим складніше прораховувати калорійність БЖВ у порції.

"Ви можете вирахувати калорійність баняка супу, якщо перед цим зважите усі інгредієнти поокремо, але ж баняк за раз не зʼїсте і варити миску супу на раз також не будете, хіба літр, так щоб за день зʼїсти", йдеться у повідомленні.

Скільки в тарілці супу калорій, вирахувати складно, оскільки кожну тарілку можна по різному наповнити черпаком.

Також тренер пояснив, що не корисно готувати "великі виварки супу" і постійно його розігрівати і тим паче кипʼятити, оскільки вітаміни, які є в овочах, руйнуються при високій термічній обробці.

Також шкідливо готувати наваристі супи з жирного мʼяса та додавання багато вершків та олії. Вони будуть дуже калорійні, а особливо якщо ще туди додати багато макаронів чи круп.

"Стосовно крем-супів, це той самий суп, але збитий в блендері, подріблені інгредієнти до пюреподібного стану, відповідно він гірше насичує, оскільки організму потрібно буде менше часу на його перетравлення", - підсумував Попко.