9 продуктів, які можна їсти між прийомами їжі та не переживати за фігуру

Перекушування між прийомами їжі допоможе вгамувати голод і поповнити запаси поживних речовин і вітамінів. Однак, варто обирати лише корисні продукти, які допоможуть бути бадьорими.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Syler) з посиланням на сайт Real simple .

Мигдаль у чорному шоколаді

Дієтолог Медді Паскуаріелло розповіла, що задовольнити свою пристрасть до солодкого і рівень енергії можна мигдалем у чорному шоколаді.

Якщо приготувати його з мінімальної кількості інгредієнтів (тобто лише з розтопленого темного шоколаду та мигдалю), то ця закуска чудово наситить організм.

Це тому, що продукт містить корисні жири, клітковину та рослинний білок - усі вони сприяють ситості та забезпечують живлення. Темний шоколад також містить антиоксидантні флавоноли та мінерали, а також менше цукру, ніж інші види шоколаду.

Попкорн

Попкорн - це цільне зерно і джерело клітковини. Волокнисті вуглеводи в попкорні забезпечують постійне джерело енергії, а також корисні для травлення. Крім того, попкорн можна ароматизувати різними способами, що робить його чудовою альтернативою обробленим чіпсам.

Однак, важливо не додавати сіль, щоб не зашкодити організму.

Йогурт

Йогурт - чудове джерело білка, який допомагає підтримувати рівень енергії та запобігає спаду енергії в другій половині дня.

Грецькі йогурти з повним вмістом жиру мають надзвичайно вершкову консистенцію, водночас багату білком, щоб залишати людину ситими та задоволеними.

Йогурт містить кальцій, який корисний для кісток і пробіотики, які необхідні кишківнику.

Щоб отримати максимальну користь, вибирайте несолодкий вид. Ви можете додати до нього свіжі ягоди та мед.

Тост з авокадо

Тости з авокадо містять баланс корисних жирів, вітаміну А, калію, клітковини та вуглеводів. Вони зроблять вас енергійними та готовими до роботи.

Вибирайте цільнозерновий хліб із складними вуглеводами та додатковою кількістю клітковини, яка забезпечить постійну дозу енергії.

Зварені яйця

Якщо ви шукаєте поживну та енергійну закуску, спробуйте зварені круто яйця. Вони містять білок і здорові жири, які забезпечують постійну енергію та втамовують голод.

Яйця, зварені круто, також є джерелом повноцінного білка, тобто ви отримаєте всі дев’ять необхідних амінокислот.

Більше того, їх зручно готувати, наприклад, яєчню чи яйця-пашот. Спробуйте поєднати зварені яйця з нарізаним огірком або помідорами черрі.

Морква і гуакамоле

Морква містить клітковину та вуглеводи, які повільно перетравлюються, а гуакамоле містить корисні для серця жири, які допомагають стабілізувати рівень цукру в крові.

У результаті ви отримаєте ситну закуску, яка вгамує голод та підтримає рівень енергії. Крім того, природна солодкість моркви чудово доповнює солоне та пікантне гуакамоле.

Рулетики з тунця

Лаваш забезпечить вуглеводами, а консервований тунець наситить білком.

Можна також додати овочі, як-от огірок або помідор. Обидва інгредієнти нададуть клітковини.

Чіа пудинг

Насіння чіа багаті трьома ситними поживними речовинами: клітковиною, омега-3 жирними кислотами та рослинним білком. Оскільки ці поживні речовини зменшують почуття голоду, вони втамовують втому та насичують організм енергією.

Крім того, коли насіння чіа змішують з рідиною, вони набухають і створюють гелеподібну текстуру, яка сприяє ситості та стабілізує рівень цукру в крові.

Для отримання найбільшої користі для здоров’я та природного смаку приготуйте пудинг із чіа з молоком, дрібкою кориці та ванільним екстрактом.

Банани і арахісова паста

Продукт забезпечує велику порцію вуглеводів, клітковини, жиру та білка. Разом ці поживні речовини надають великий заряд енергії.