Чому не можна два дні поспіль носити один і той самий одяг: важливо пояснення

Одяг є важливою частиною зовнішнього образу - будь-яка деталь важлива. Зокрема, не можна носити одну і ту ж річ кілька днів поспіль, адже це може призвести до проблем.

До чого це може призвести - читайте в матеріалі нижче .

Гігієна

Ходити в одних і тих же речах піднімає важливе питання про зовнішній вигляд і враження, яке ви створюєте в очах оточуючих. Загалом є багато стійких дезодорантів і парфумів, але навряд чи вони замінять свіжість, яку дасть прання.

Фітнес тренери стикаються з цим правилом кожного дня. Особливості роботи просто не дозволяють ходити в одному і тому ж два дні поспіль - постійні фізичні навантаження стають каталізатором неприємних запахів.

Однак, якщо ваш гардероб невеликий, завжди є можливість комбінувати речі між собою так, щоб кожен день носити свіжі речі. Все залежить від особистих мотивів і середовища, в якому людина проводить свій час.

Висипання на тілі

Щоденне прання - складна річ, але якщо ви страждаєте від шкірних почервонінь або висипань на спині чи грудній клітці, варто змінювати одяг щодня.

Потрібно пам'ятати, що на брудному одязі живуть та розмножуються бактерії, там залишаються рештки поту, тому шкірні пори забиваються. Відмерлі клітини разом з потом призводять до почервоніння та подразнення шкіри.

Тіло починає неприємно пахнути

Усі хочуть прати одяг якомога рідше. Проте він постійно контактує з різними запахами. Бактерії та мікроби обожнюють піт, і їх поєднання призводить до неприємного запаху тіла.

Мікроби інших людей

Крім своїх мікробів, людина назбирує і мікроорганізми інших людей. Найчастіше свої ж мікроорганізми переносяться на нашому одязі і є ризик зібрати бактерії інших.

Однак, вони не такі і безпечні, тому це призведе до подразнення шкіри.