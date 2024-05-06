Чому морква виростає кривою і як цього уникнути

Усі прагнуть виростити рівну та велику моркву. Крива морква може вирости як у досвідченого дачника, так і у початківця. Варто лише не врахувати деякі нюанси.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Дача. Сад та город".
Причин тут може бути декілька. Найпоширеніша - ви придбали неякісний насіннєвий матеріал. Щоб уникнути цього, намагайтеся закуповуватися насінням тільки у надійних і перевірених продавців.
Ще одна можлива причина -загущені посіви. Зокрема, потрібно правильно прорідити моркву. Намагайтеся при цьому не пошкодити корені, що залишилися в землі сіянців.
Також морква погано росте на важкому глиняному ґрунті. Земля повинна бути рихлою, тому на таких ґрунтах корисно внести під перекопування пісок 1 відро на 1 кв.м.
Підживлення свіжим гноєм можуть привести до того, що морква виросте деформованою.
До того ж, якщо була засуха, а потім ви рясно полили грядки з морквою, то плоди можуть потріскатися. Намагайтеся поливати регулярно і замульчуйте грядки.
Набагато частіше рогата морква трапляється через ушкодження корінця в самому початку зростання. Є у моркві така слабкість: найменший дотик до корінця, і коренеплід буде роздвоюватися. Тому морквину ніколи не пересаджують.
Багато городників після посадки насіння задаються питанням, через скільки днів з’являться сходи. Ці терміни потрібно знати, адже це дозволить будь-якому городникові не упустити моменту посадити овоч ще раз, якщо перша спроба не була успіхом.
Щоб побачити перші сходи потрібно кілька тижнів (від двох до чотирьох), а якщо погода не радує теплими днями, то і довше. Якщо ви бажаєте прискорити процес проростання насіння, то зробити це цілком можливо, необхідно їх лише перед посадкою вимочити в слабкому розчині марганцівки протягом 24 годин.
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