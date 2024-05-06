Почему морковь вырастает кривой и как этого избежать

Почему морковь вырастает кривой

Причин здесь может быть несколько. Самая распространенная - вы приобрели некачественный семенной материал. Чтобы избежать этого, старайтесь закупаться семенами только у надежных и проверенных продавцов.

Еще одна возможная причина - загущенные посевы. В частности, нужно правильно проредить морковь. Старайтесь при этом не повредить корми, что остались в земле.

Также морковь плохо растет на тяжелой глиняной почве. Земля должна быть рыхлой, поэтому на таких почвах полезно внести под перекапывание песок 1 ведро на 1 кв.м.

Подкормка свежим навозом может привести к тому, что морковь вырастет деформированной.

К тому же, если была засуха, а потом вы обильно полили грядки с морковью, то плоды могут потрескаться. Старайтесь поливать регулярно и замульчивайте грядки.

Гораздо чаще рогатая морковь встречается из-за повреждения корешка в самом начале роста. Есть у моркови такая слабость: малейшее прикосновение к корням, и корнеплод будет раздвоятся. Поэтому морковку никогда не пересаживают.

Через сколько дней после посадки сходит морковь

Многие огородники после посадки семян задаются вопросом, через сколько дней появятся всходы. Эти строки нужно знать, ведь это позволит любому огороднику не упустить момент посадить овощ еще раз, если первая попытка не была успехом.

Чтобы увидеть первые паростки, нужно несколько недель (от двух до четырех), а если погода не радует теплыми днями, то и дольше. Если вы хотите ускорить процесс прорастания семян, то сделать это вполне возможно, необходимо их только перед посадкой вымочить в слабом растворе марганцовки в течение 24 часов.