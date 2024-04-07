Чому миска не має бути завжди повною: експерт розповів, як правильно годувати собаку

Оптимальну вагу собаки можна підтримувати, якщо собака споживатиме щодня стільки ж калорій, скільки витрачає. Отже, в процесі підбору оптимальної порції для вашого компаньйона треба насамперед відповісти на кілька питань:

Якого розміру ваш собака

При виборі раціону для початку орієнтуйтеся на рекомендації щодо порцій для конкретної породи або порід аналогічних розмірів. Зазвичай, добова порція розраховується, виходячи із ваги собаки у дорослому віці. Тож якщо ваш пес вже дорослий – за основу ви можете брати його вагу.

А якщо у вас цуценя – вам потрібно орієнтуватись на вагу його батьків, стандартну вагу породи вашої тварини або порід аналогічних розмірів.Проте зважайте, що така рекомендація є стартовою та приблизною.

Поради щодо раціону для конкретного собаки можуть суттєво відрізнятися залежно від його віку, активності, стану здоров’я тощо.

Наскільки активний ваш собака?

Часто власникам здається, що їхній улюбленець дуже активний і тому потребує додаткового годування – аби не був голодний. Проте якщо собака не задіяний в активних спеціалізованих тренінгах або заходах, то, скоріш за все, йому буде достатньо стандартної порції.

"Прогулянки надворі до 3 годин на день без активного навантаження не вважаються високим рівнем активності для собаки. Якщо ж собака проводить більшу частину дня в приміщенні, то стандартну порцію варто буде зменшити на 10-20 %, або використовувати порцію для собак з низькою активністю, яку деякі виробники зазначають на упаковці", - пояснив фахівець.

Він додав, що деякі собаки потребують додаткового навантаження.

"А от собаки, які 1-3 години на день задіяні в інтенсивних тренуваннях – потребують додаткової енергії. Для того, щоб найбільш точно забезпечувати потреби собаки в енергії, потрібно систематично проводити оцінку кондиції тіла тварини. І вже відповідно до кондиції коригувати добову порцію корму. У цьому вам може допомогти ветеринарний лікар", – зазначив Олександр Айшпур.

Чи є у собаки особливі стани, які можуть потребувати спеціального режиму та харчування

Вагітні собаки та собаки під час хвороби можуть потребувати особливого раціону, щоби підтримати здоров’я. Маленьким цуценятам та молодим собакам потрібна більша кількість поживних речовин (оскільки вони ще ростуть), а відповідно й більш калорійний раціон через їхню вищу рухливість та швидкий метаболізм.

Щоб отримати рекомендацію саме для вашого собаки, зверніться до ветеринарного лікаря – особливо у випадках, якщо ви не впевнені в точності своїх прорахунків або не можете визначити кондицію тіла вашої тварини чи рівень її активності.

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