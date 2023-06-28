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Як думка інших людей заважає нам досягати успіху: відповідь психолога

Чому ми оглядаємось на думки інших (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Дуже часто ми можемо перейматися що про нас думають інші, наприклад, під час публічного виступу чи просто на посиденьках з друзями. До цього ж це відчуття береться не просто так, а має свою причину.

Про те, чому ми звертаємо увагу на думку інших, розповіла психолог Тетяна Аколович у своєму Instagram.

Особливості сімейного виховання

Дуже часто діти виростають залежними від думки інших, оскільки в їхній родині дуже часто розповсюджені фрази, на кшталт: "А що люди подумають?" або "Ану поводь себе добре. Бачиш он дядько сердито дивиться". Тобто в сім'ї так принято - жити так, щоб інші поганого не подумали.

Ніхто не цікавився емоційним станом дитини

Якщо ж в родині ніхто не цікавився емоційним станом дитини, а були важливі лише досягнення та зовнішній вигляд, то в неї формується досвід "умовної любові". Мається на увазі любові лише за якісь заслуги.

Внаслідок чого дитина постійно намагатиметься заслужити любов і прихильність батьків, а не думати, що вони її люблять за те, що вона є.

Негативний травматичний досвід

Дітям властиво проявляти себе, бути спонтанними, відкритими та творчими. Однак якщо самі дорослі тривожні, боязкі та залежні від думки інших, то дитину завжди будуть "осмикувати" без пояснень.

Малеча часто чутиме такі фрази: "Заспокойся, я сказала", "Не чіпай, поклади" та "Не можна і все". Таким чином дитина може подумати, що проявляти себе соромно та більш не буде цього робити.

Погане розуміння себе

Остання причина криється в поганому знанні та розумінні себе, у відсутності самоцінності та цілісності. Мається на увазі, коли в людини немає повної картини про себе, то вона буде вірити в те, що про неї говорять інші люди.

Раніше ми пояснювали, чи можлива дружба між колишніми коханими.

Також читайте, як пояснити дитині про розлучення при цьому не травмувавши її.

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