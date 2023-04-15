Дружба між колишніми коханими можлива чи ні? Пояснення психологів

Багато романтичних стосунків закінчуються розривом. Втім колишні партнери не завжди стають чужими людьми одне одному, адже у них багато спільних спогадів з минулого, інтересів та друзів. Деякі екс-кохані намагаються перевести свої стосунки у на рівень дружби. Втім чи реально це?

Про це розповіли на сторінці про психологічне здоров'я Pleso в Instagram .

Чи можлива дружба між колишніми

"У терапії одним з найпопулярніших запитів є розмірковування про дружбу з колишніми коханими. І в таких ситуаціях перед нами постає багато питань, такі як от: чи варто дати стосункам ще один шанс? Чи є у колишнього/-ої приховані мотиви щодо мене?" - розповідають експерти.

Психологи наголошують, що кожен випадок індивідуальний і його треба розбирати окремо.

"Якщо ви не ставите ці питання в рамках терапії, то, скоріше за все, ви ставите їх собі. Зрештою, що тут такого, якщо ця людина вам подобається і ви хочете проводити з нею час? У вас є спільний досвід, ідеї, цінності та інтереси. Чи варто від цього відмовлятися, коли ви зрозуміли, що стосунки - це не про ваш дует?" - пишуть експерти.

Що думають про це психологи

"Думки розходяться. Адже немає однозначної відповіді на питання "Чи можлива дружба між колишніми?" Це залежить від багатьох факторів, включаючи причину розриву відносин, рівень емоційного навантаження, наявність спільних інтересів після завершення стосунків та бажання обох сторін зберігати стосунки виключно у вигляді дружби", - пояснюють психологи.

Важливим моментом є відверті розмови з визначенням кордонів та готовністю до можливих труднощів, які будуть виникати через старий спільний досвід, романтичні згадки та спокусу до фізичного контакту.

"Однак дружба з колишніми можлива, якщо обидва почуваються абсолютно комфортно та щасливо, зустрічаючись з іншими людьми та з щирим бажанням щастя одне для одного", - стверджують експерти.