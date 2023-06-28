Как мнение других людей мешает нам достигать успеха: ответ психолога

Особенности семейного воспитания

Очень часто дети вырастают зависимыми от мнения других, поскольку в их семье очень часто распространены фразы, типа: "А что люди подумают?" или "Ану веди себя хорошо. Видишь вон дядя сердито смотрит". То есть в семье так принято - жить так, чтобы другие плохого не подумали.

Никто не интересовался эмоциональным состоянием ребенка

Если же в семье никто не интересовался эмоциональным состоянием ребенка, а были важны только достижения и внешний вид, то у него формируется опыт "условной любви". Имеется в виду любовь только за какие-то заслуги.

В результате чего ребенок будет постоянно пытаться заслужить любовь и внимание родителей, а не думать, что они его любят за то, что он есть.

Негативный травматический опыт

Детям свойственно проявлять себя, быть спонтанными, открытыми и творческими. Однако если сами взрослые тревожны, робки и зависимы от мнения других, то ребенка всегда будут "дергать" без объяснений.

Малыш часто будет слышать такие фразы: "Успокойся, я сказала", "Не трогай, положи" и "Нельзя и все". Таким образом, ребенок может подумать, что проявлять себя стыдно и больше не будет этого делать.

Плохое понимание себя

Последняя причина кроется в плохом знании и понимании себя, в отсутствии самоценности и целостности. Имеется в виду, когда у человека нет полной картины о себе, то он будет верить в то, что о нем говорят другие люди.