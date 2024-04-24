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Чому ми часто засинаємо під звуки телевізору і не тільки: список причин

Чому люди засинають під телевізор та інші звуки (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Помічали колись, що є люди, які засинають під звуки телевізору чи просто увімкненого відео, а можливо ви і самі такі? Це відбувається не просто так.

Детальніше про причини такого явища, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал "Як ти?" в Instagram.

Одні звуки маскують інші

Звуки відео з YouTube, телевізор чи музика можуть чудово заглушувати шум машин та сусідів, які заважають нам заснути. Це також викликає в нас почуття контролю того, що відбувається навколо.

Тиша може підвищувати рівень тривоги у деяких людей

У тиші ми залишаємося наодинці з тривожними думками, і вони стають гучнішими. А фонові звуки відволікають нас від роздумів і допомагають розслабитися. До того ж ми звикаємо до голосів ведучих, яких слухаємо часто, і їхні виступи стають такими прогнозованими "казками на ніч".

Чому люди засинають під телевізор та інші звуки (фото: Freepik)

Фонові звуки дають знак для мозку

Це працює як підказка мозку, що час занурюватися у сон. У деяких випадках працює й сама віра в те, що прослуховування серіалу допомагає нам заснути.

Рутинність

Не стільки музика чи подкаст перед сном впливає на процес засинання, скільки сам факт прослуховування їх як частини вечірньої рутини. Це працює як заздалегідь зрозумілий, знайомий порядок і тому допомагає заспокоїтися.

Звісно, це ок - допомагати собі заснути, але прослуховування, наприклад, геополітичного шоу перед сном - не найкраща звичка.

Важливим кроком буде допомогти собі напрацювати більш здорові ритуали, без застосування гаджетів та інформаційно-звукового навантаження. Це може бути трохи складно на початку, але відчутно покращить якість сну надалі.

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