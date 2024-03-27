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Як налагодити сон, щоб зберегти здоров'я під час війни: поради психотерапевта

Середа 27 березня 2024 09:14
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Як налагодити сон, щоб зберегти здоров'я під час війни: поради психотерапевта Фото: Олег Чабан (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар, Валерія Поліщук

Від початку війни все більше українців мають поганий сон. Для того, щоб його налагодити треба, зокрема, прибрати надлишкові фактори та зменшити кількість елементів, які збуджують.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Науково-навчального інституту психічного здоров'я Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Олег Чабан.

"Щоб налагодити сон без препаратів, треба, по-перше, зменшити кількість елементів, які збуджують. Це в основному гаджети, надлишок інформації. По-друге, є чіткі кореляти, що хороша фізична активність - не спорт, не тонізуючі заняття увечері, не спортзал на ніч - а елементарні прогулянки, легка фізична активність упродовж дня, особливо увечері, однозначно впливають на сон", - заявив він.

За словами психотерапевта, також потрібно прибрати надлишкові фактори - в першу чергу, це звуки, у другу чергу - світло.

"Навіть місяць у вікно - це вже частинка порушеного сну. Ми обставилися електронними циферблатами, вони навіть при закритих очах зменшують кількість мелатоніну ("гормону сну"). Харчування варто припинити за три-чотири години до сну, не вживати воду за годину-дві до сну, вживати ті продукти, які не викликають бродіння у кишківнику", - заявив Чабан.

Він додав, що також треба харчуватися так, щоб психобіотики виробляли серотонін.

"Вживати продукти протягом дня, наповнені L-триптофаном (деякі продукти мають підвищений його вміст - тверді сири, горіхи), з якого у кишківнику створиться серотонін - гормон щастя, задоволення, волі та мотивації, і який частково перетворюється у мозку на мелатонін. Значить, треба харчуватися, щоб психобіотики виробляли оці речовини", - заявив він.

Серед інших порад - знайти свій спосіб розрядки і відпочинку.

"Якщо ти "заряджаєшся" вдень, запитання - як ти розряджаєшся. Фізична активність, прогулянки, нехай тебе вигуляє собака, а не навпаки. Розмова з дружиною/чоловіком, дійсно щось релаксуюче, що для тебе значиме", - заявив він.

Чабан додав, що для когось фізична релаксація, руками робити, для когось - інтелектуальна.

"Я завжди раджу: для того, щоб добре спати, робіть вдома протилежну до вашого фаху роботу. Працюєте головою - значить удома працюйте руками. Працюєте на роботі руками - вдома працюйте головою. Це елементарні речі до ще якихось препаратів, в тому числі рослинних", - заявив він.

Нагадаємо, раніше українцям дали рекомендації, що робити у разі стресу та як допомогти людині.

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