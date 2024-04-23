10 неочевидних причин хронічної втоми: список

Хронічна втома може переслідувати кожного з нас, і це зовсім не залежить від типу роботи, віку тощо. Причини цього явища можуть бути зовсім неочевидними.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал "Психологія життя" в Instagram .

Неочевидні причини хронічної втоми

Багато хто з нас перыодично почувається постійно втомленим, попри кількість часу, проведеного в ліжку. Однак причини для цього можуть бути геть неочевидними, і часто ми навіть не здогадуємося про них.

Неправильний режим сну. Нестача повноцінного та якісного сну негативно позначається на нашому організмі та веде до хронічної втоми.

Сидячий спосіб життя. Фізична неактивність зменшує наш загальний тонус і силу, що призводить до постійного відчуття втоми.

Погане харчування. Відсутність необхідних поживних речовин у нашому раціоні робить нас слабкими та стомленими.

Занадто велике навантаження та стрес. Постійне напруження та перевантаження роботи чи школи можуть призвести до фізичної та емоційної виснаженості.

Розлади щитовидної залози. Недостатня кількість гормонів може спричинити хронічну втому.

Анемія. Нестача заліза в організмі може призвести до підвищеної стомлюваності.

Депресія або інші психічні проблеми. Проблеми з нашим емоційним станом можуть призвести до постійного відчуття втоми.

10 неочевидних причин хронічної втоми (фото: Freepik)

Імунодефіцитні стани. Слабкий імунітет залишає наш організм вразливим перед різними інфекціями, що може призвести до хронічної втоми.

Погана обробка заліза. Залізо - важливий мінерал для нашого організму. Нестача або погана засвоюваність цієї речовини може викликати втому.

Хронічні болі або захворювання. Постійні болі або хронічні захворювання також можуть призвести до постійного відчуття втоми.

Якщо ви постійно відчуваєте втому без видимих причин, обов'язково зверніться до лікаря для отримання професійної консультації та рекомендацій. Запам'ятайте, здоров'я не можна замінити нічим, тому слідкуйте за собою та своїм організмом.