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Почему мы часто засыпаем под звуки телевизора и не только: список причин

Почему люди засыпают под телевизор и другие звуки (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Замечали когда-то, что есть люди, которые засыпают под звук телевизора или просто включенного видео, а возможно вы и сами такие? Это происходит не просто так.

Детальнее о причинах такого явления, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал "Как ты?" в Instagram.

Одни звуки маскируют другие

Звуки видео с YouTube, телевизор или музыка могут заглушать шум машин и соседей, которые мешают нам заснуть. Это также вызывает у нас чувство контроля происходящего вокруг.

Тишина может повышать уровень тревоги у некоторых людей

В тишине мы остаемся наедине с тревожными мыслями, и они становятся громче. А фоновые звуки отвлекают нас от размышлений и помогают расслабиться. К тому же мы привыкаем к голосам ведущих, которых слушаем часто, и их выступления становятся прогнозируемыми "сказками на ночь".

Почему люди засыпают под телевизор и другие звуки (фото: Freepik)

Фоновые звуки дают знак для мозга

Это работает как подсказка мозга, что пора погружаться в сон. В некоторых случаях работает и сама вера в то, что прослушивание сериала помогает нам уснуть.

Рутинность

Не столько музыка или подкаст перед сном влияет на процесс засыпания, сколько сам факт их прослушивания как части вечерней рутины. Это работает как заранее понятный, знакомый порядок и помогает успокоиться.

Конечно, это ок - помогать себе уснуть, но прослушивание, например, геополитического шоу перед сном - не лучшая привычка.

Важным шагом будет помочь себе наработать более здоровые ритуалы, без применения гаджетов и информационно-звуковой нагрузки. Это может быть немного сложно в начале, но ощутимо улучшит качество сна в дальнейшем.

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