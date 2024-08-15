Чому Меладзе мовчить про війну? Приходько висловилася про дивну позицію продюсера

Співачка Анастасія Приходько висловилася про Костянтина та Валерія Меладзе, які багато років працювали в Україні, але нині не засудили повномасштабну війну. На думку артистки, це не просто так.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), думками про братів Меладзе Приходько поділилася в інтерв'ю "Фокусу".
За словами Приходько, нині вона не підтримує стосунки з ексколегами, серед яких опинився і співак. З ним вона не говорила приблизно 3 роки.
"Я ні з ким не спілкуюся. Востаннє у 2021 році спілкувалася з Валерою, він як завжди веселий, привітний, нічого не змінилося, у нас із ним нормальні були стосунки", - зазначила співачка.
Брати Меладзе (колаж: РБК-Україна)
Також артистка вислови вилася і про старшого брата співака. Приходько зазначила, що не хоче з ним спілкуватися. За її словами, продюсер не просто мовчить.
"З Костею я не спілкуюся і не хочу, він мовчить, тому що він така людина, типу аполітична, але є багато "але". Проєктів у нього немає, Віри немає, "ВІА Грі" пісні не пише, Валерію пісні не пише, сім'ї немає, що йому робити?" - заявила співачка.
"Якщо він висловиться, то йому в Росії закриють роялті та все. На що йому жити? Така відповідь влаштовує? Іншої думки я не маю", - додала вона.
Приходько висловилася про Меладзе (колаж: РБК-Україна)
На початку повномасштабної війни Костянтин не наважився публічно засудити путінську агресію. Він лише запостив "чорний квадрат", вимкнув коментарі та нічого не сказав.
Допис Меладзе (скріншот)
Потім продюсер робив інші публікації, в яких також нічого не говорив про війну й закривав коментарі. Він вітав свого брата та друзів з днем народження. Пізніше з'явилися чутки, що Меладзе розлучається з Вірою Брежнєвою.
І вже згодом, у 2023 році, співачка підтвердила цю інформацію. Брежнєва розлучилася з Меладзе ще у 2022 році. І якщо сама артистка засудила війну, то її ексчоловік досі мовчить.
До слова, раніше Приходько шокувала подробицями співпраці з Меладзе.
Окрім цього, нещодавно 57-річна Сумська показалася в бікіні.