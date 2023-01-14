Чому малюкам не можна давати попкорн та інші дрібні "смаколики": це дуже небезпечно

Попкорн мало не призвів до трагедії

Сім'я хлопчика Браяра розповіла про трагічну поїздку до Діснейленду. Малюк насолоджувався розвагами та скуштував попкорн. А потім він почав раптово плакати та задихатися. Ще він сильно кашляв і йому вдалося виштовхнути з себе попкорн, але істерика на цьому не зупинилася.

Спочатку батьки думали, що малюк плаче через стрес. Але потім вони почули хрипи та виявили проблеми з диханням. Дитину терміново доправили до лікарні, а там лікарі почали готувати Браяра до екстреної операції - в обох легенях застрягли залишки попкорну й блокували дихальні шляхи.

Хірург попередив батьків хлопчика, що він може не пережити операцію, оскільки попкорн розширився у дихальних шляхах. Мозок малюка міг загинути через нестачу кисню, якби йому не надали медичну допомогу вчасно.

На щастя, Браяр переніс операцію добре і почав одужувати. Йому довелося пережити реабілітацію – дихальні процедури та ліки. А його батьки поділилися цією історією, щоб уберегти від небезпеки інших дітей.

Що не можна давати дітям

Для малюків до 5 років під забороною практично все, що може застрягти у горлі та дихальних шляхах. Це горіхи, попкорн, виноградини, родзинки. Така дрібна їжа є дуже небезпечною і може призвести до серйозних наслідків.

Фахівці рекомендують не давати малюкам таку їжу навіть скуштувати під наглядом дорослих. Смаколики приваблюють дитину, і вона почне їх постійно просити. А найнебезпечніше – вона може проковтнути щось самостійно, коли батьки цього не бачать.

Не варто дітям давати зефір – він може застрягти у дихальних шляхах. А сосиски, ковбасу та великі фрукти не потрібно нарізати на дрібні шматочки – вони теж можуть застрягти.

Чому ще дітям не можна попкорн

Такий продукт містить грубу клітковину, яка не перетравлюється дитячим організмом. Після попкорну може бути здуття, біль у животі та запор.

У магазинному попкорні часто міститься пальмова олія, яку варто вживати ні дітям, ні дорослим.

У попкорні міститься велика кількість цукру. При регулярному вживанні такі продукти призводять до ожиріння, карієсу та залежності від цукру.

У попкорні часто є смакові добавки та ароматизатори, які загрожують алергічною реакцією, інтоксикацією та проблемами зі смаковими уподобаннями.