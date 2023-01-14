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Почему малышам нельзя давать попкорн и другие мелкие "вкусняшки": это очень опасно

Почему детям нельзя давать попкорн (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Родители редко задумываются, какой вред они могут нанести малышам, когда дают им попробовать различные вкусности типа попкорна, винограда и другой мелкой еды. Такие продукты нравятся детям, и они быстро распознают вкус, а потом начинают просить еще и еще.

Однако такая пища очень опасна для детей в возрасте до 5 лет. К каким последствиям это может привести, рассказали в издании The Sun.

Попкорн едва не привел к трагедии

Семья мальчика Браяра рассказала о трагической поездке в Диснейленд. Малыш наслаждался развлечениями и попробовал попкорн. А потом он начал внезапно плакать и задыхаться. Еще он сильно кашлять и ему удалось вытолкнуть из себя попкорн, но вот истерика на этом не остановилась.

Сначала родители думали, что малыш плачет из-за стресса. Но потом они услышали хрипы и обнаружили проблемы с дыханием. Ребенка срочно доставили в больницу, а там врачи начали готовить Браяра к экстренной операции - в обоих легких застряли остатки попкорна и блокировали дыхательные пути.

Хирург предупредил родителей мальчика, что он может не пережить операцию, так как попкорн расширился в дыхательных путях. Мозг малыша мог погибнуть из-за недостатка кислорода, если бы ему не предоставили вовремя медицинскую помощь.

К счастью, Браяр перенес операцию хорошо и начал поправляться. Ему пришлось пережить реабилитацию - дыхательные процедуры и лекарства. А его родители поделились этой историей, чтобы уберечь от опасности других детей.

Что нельзя давать детям

Для малышей до 5 лет под запретом практически все, что может застрять в горле и дыхательных путях. Это орехи, попкорн, виноградины, изюм. Такая мелкая еда очень опасна и может привести к серьезным последствиям.

Специалисты рекомендуют не давать малышам такую пищу даже попробовать под присмотром взрослых. Вкусности будут привлекать ребенка, и он начнет их постоянно просить. А самое опасное - он может проглотить что-то самостоятельно, когда родители этого не видят.

Не стоит детям давать зефир - он может застрять в дыхательных путях. А сосиски, колбасу и крупные фрукты не нужно нарезать на мелкие кусочки - они тоже могут застрять.

Почему еще детям нельзя попкорн

Такой продукт содержит грубую клетчатку, которая не переваривается детским организмом. После попкорна может быть вздутие, боль в животе и запор.

В магазинном попкорне часто содержится пальмовое масло, которое не стоит употреблять ни детям, ни взрослым.

В попкорне содержится большое количество сахара. При регулярном употреблении такие продукты приводят к ожирению, кариесу и зависимости от сахара.

В попкорне часто есть вкусовые добавки и ароматизаторы, которые грозят аллергической реакцией, интоксикацией и проблемами со вкусовыми предпочтениями.

Кстати, ранее мы писали о том, какой режим питания у детей должен быть на дистанционном обучении.

А еще рассказывали о том, что названы самые вредные продукты для детей.

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