Чому людина плаче, коли на неї кричать та які способи допоможуть уникнути цього

Чому люди плачуть

За словами фахівця, підвищення голосу в розмові може бути стресовою ситуацією, і багато людей реагують на це емоційно.

Сльози складається з води, солі, кальцію, магнію і карбонату натрію. Крім цього, в сльозах є особливий фермент лізоцим, що володіє антибактеріальними властивостями.

Сльози виконують одночасно кілька функцій. На рогівці немає кровоносних судин, тому вони постачають її поживними речовинами. Крім цього, вони зволожують і омивають очі, очищаючи їх від забруднень.

Однак існують способи контролювати свої емоції та уникнути сліз, коли на людину хтось кричить.

Як не плакати, коли хтось кричить

Заспокойте дихання

Глибоке і спокійне дихання може допомогти людині зберегти спокій та запобігти плачу. Повільно вдихайте і видихайте, рахуючи до трьох.

Використовуйте позитивні афірмації

Психолог радить говорити собі позитивні фрази, що допоможуть зберегти емоційний контроль. Наприклад, "Я можу з цим впоратися" або "Я залишуся міцним(ою)".

Зверніть увагу на свої думки

Ірина Кулік розповіла, що варто зосередитись на позитивних аспектах ситуації, намагаючись зрозуміти погляд іншої сторони, а не дозволяти негативним думкам захопити вас.

Встановіть межі

Якщо вас ображають чи підвищують голос, чітко висловіть свої кордони. Важливо комунікувати спокійно і рішуче.

Сфокусуйте увагу на чомусь іншому

Експерт зазначила, якщо ви відчуваєте, що не можете контролювати емоції, сфокусуйте свою увагу на чому іншому, або відверніться на деякий час, щоб заспокоїтися.

Шукайте підтримку

Важливо знати, що розмова з близькими друзями чи сім’єю після подібної ситуації може допомогти вам побороти свої емоції.