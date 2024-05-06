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Чому люди почуваються знесиленими: робота тут ні до чого (відео)

Чому ми відчуваємо себе знесиленими (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Відчуття, ніби у нас немає життєвих сил, може переслідувати кожного з нас, адже ми люди, а не роботи і часто нам мучать складні питання, а це впливає на самопочуття.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-розмову психолога Владислава Соколенка.

Чому з’являється відчуття знесилення

Організм та мозок людини - це дуже загадкові механізми, які впливають на наше життя і дуже сильно пов’язані між собою. Наприклад, мозок може дати позитивний або негативний сигнал організму, і він вже працює інакше. 

Це ж стосується і наших відчуттів. Коли мозок чимось незадоволений, або перевантажений, він дає сигнали тілу, аби ми уповільнилися і розібралися в собі. Але ми часто це ігноруємо, а потім отримуємо вигорання, знесилення та втому. 

Звісно, можна списати це на роботу, вирішення проблем, соціальну активність та інші речі, які, здавалося б, забирають енергію, але ні, психолог має певне пояснення, звідки в нас виникає знесилення. 

Чому ми відчуваємо себе знесиленими (фото: Freepik)

"Це точно відбувається не через роботу. Адже якби це відчуття виникало через працю, то ті люди, які постійно зайняті, ті, які багато заробляють, успішні, вони були б постійно виснажені. А ті люди, які нічого не роблять, такі пролежні, вони б навпаки були наповнені енергією. Але якраз відбувається навпаки", - каже Владислав.

За словами психолога, у нас забирають енергію наступні речі: 

  • негативні думки про нас 
  • соціальна жуйка
  • тривожні сценарії свого життя і майбутнього.

 

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втома