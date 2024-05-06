Почему люди чувствуют себя обессиленными: работа здесь ни при чем (видео)

Почему появляется чувство упадка сил

Организм и мозг человека - это очень загадочные механизмы, которые влияют на нашу жизнь и очень связаны между собой. К примеру, мозг может дать положительный или отрицательный сигнал организму, и он уже работает иначе.

То же самое касается и наших ощущений. Когда мозг чем-то недоволен или перегружен, он дает сигналы телу, чтобы мы замедлились и разобрались в себе. Но мы часто это игнорируем, а затем получаем выгорание, упадок сил и усталость.

Конечно, можно списать это на работу, решение проблем, социальную активность и другие вещи, которые, казалось бы, забирают энергию, но нет, у психолога есть определенное объяснение, откуда у нас возникает истощение упадка сил.

Почему мы чувствуем себя обессиленными (фото: Freepik)

"Это точно происходит не из-за работы. Ведь если бы это ощущение возникало из-за труда, то те люди, которые постоянно заняты, которые много зарабатывают, успешны, они были бы постоянно истощены. А те люди, которые ничего не делают, такие пролежни, они наоборот были бы наполнены энергией. Но как раз происходит наоборот", - говорит Владислав.

По словам психолога, у нас забирают энергию следующие вещи: