Чому люди обмотують пульт для телевізора плівкою: основні причини

Раковини, душові кабіни та туалети - не єдині середовища, де живуть мікроби та бактерії. Насправді пульт дистанційного керування може накопичувати на собі багато бактерій.

Попри те, що люди використовують пульт кожного дня, пристрій майже ніколи не чистять. Це може не лише пошкодити деякі його компоненти, але й поставити під загрозу здоров’я людини.

Тому пульт повністю обгортають харчовою плівкою, яка є майже на кожній кухні. Крім того, за допомогою цього прийому ви зможете захистити кнопки на пульті, щоб вони не пошкодилися з часом.

Як очистити пульт

Подібно до смартфонів, пульти для телевізора може швидко забруднюватися. Однак, очистити його можна дуже швидко.

Вийміть батарейки з пульта

Якщо ваш пульт не має зовнішніх пошкоджень, відкрийте його та вийміть батарейки. Потім можна перевірити контакти.

Використовуйте вологу тканину, щоб очистити кнопки та області на передній панелі пульта дистанційного керування. Так ви швидко видалите забруднення.

Відкрийте корпус дистанційного керування

Тепер вам потрібно відкрити блок дистанційного керування. Використовуйте відповідну викрутку, щоб видалити гвинти, якщо вони є.

Якщо корпус не має гвинтів, то просто відкрийте його руками. Ви також можете скористатися плоскою викруткою, щоб відокремити нижню кришку від верхньої.

Важливо діяти обережно щоб не пошкодити корпус.

Далі очистіть контакти плати від будь-яких чорних пастоподібних відкладень. Важливо очистити всю схему, щоб запобігти потраплянню пилу на контакти.

Після очищення пульта, потрібно знову зібрати його, а потім закрити.