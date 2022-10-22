Почему люди обматывают пульт для телевизора пленкой: основные причины

Раковины, душевые кабины и туалеты - не единственные среды, где живут микробы и бактерии. На самом деле, пульт дистанционного управления может накапливать на себе много бактерий.

Несмотря на то, что люди используют пульт каждый день, устройство почти никогда не чистят. Это может не только повредить его компоненты, но и поставить под угрозу здоровье человека.

Поэтому пульт полностью обертывают пищевой пленкой, которая есть почти на каждой кухне. Кроме того, с помощью этого приема вы сможете защитить кнопки на пульте, чтобы они не повредились со временем.

Как очистить пульт

Подобно смартфонам, пульты для телевизора может быстро загрязняться. Однако очистить его можно очень быстро.

Извлеките батарейки из пульта

Если пульт не имеет внешних повреждений, откройте его и извлеките батарейки. Затем можно проверить контакты.

Используйте влажную ткань, чтобы очистить кнопки и области на передней панели пульта дистанционного управления. Так вы быстро удалите загрязнение.

Откройте корпус дистанционного управления

Теперь вам нужно открыть блок дистанционного управления. Используйте соответствующую отвертку, чтобы удалить винты, если они есть.

Если корпус не имеет винтов, то просто откройте его руками. Вы также можете использовать плоскую отвертку, чтобы отделить нижнюю крышку от верхней.

Важно действовать осторожно, чтобы не повредить корпус.

Далее очистите контакты платы от любых черных пастообразных отложений. Важно очистить всю схему, чтобы предотвратить попадание пыли на контакты.

После очистки пульта нужно снова собрать его, а затем закрыть.