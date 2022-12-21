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Чому у лосів у Чорнобилі світяться очі: радіація ні до чого

Фото: Лосі - постійні мешканці заповідника у Чорнобилі (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

Лосі - це величні тварини, які давно мешкають у Чорнобилі.

На сторінці Чорнобильського заповідника у Facebook розповіли, чому у цих звірів світяться очі.

Чому у лосів світяться очі

Як виявилося, у деяких тварин, які бувають активними вночі (в основному, ссавців – лосі серед них), очі світяться через особливий шар позаду сітківки. Називається він "tapetum lucidum" (лат. tapetum - покривало).

Основна функція цього шару, що відбиває, полягає в тому, щоб збільшити кількість світла, яке сприймають фоторецептори в очах. Отже, тварина досить добре бачить у темряві.

Лосю таке "нічне бачення" особливо знадобиться влітку, коли вдень він страждає від спеки та комарів, а от уночі можна спокійно поїсти.

Лось - тварина, яка активна ночами (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для довідки

Лось – це найбільший представник сім'ї лосиних. Сучасних лосів ділять на два види - лось звичайний і лось американський (іноді другий не виділяють).

Перший зустрічається в Україні, де його чисельність різко скоротилася. Лось у 2017 році занесений до Червоної книги України як вимираючий вигляд.

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Чорнобильтварини