Чому у лосів у Чорнобилі світяться очі: радіація ні до чого

Чому у лосів світяться очі

Як виявилося, у деяких тварин, які бувають активними вночі (в основному, ссавців – лосі серед них), очі світяться через особливий шар позаду сітківки. Називається він "tapetum lucidum" (лат. tapetum - покривало).

Основна функція цього шару, що відбиває, полягає в тому, щоб збільшити кількість світла, яке сприймають фоторецептори в очах. Отже, тварина досить добре бачить у темряві.

Лосю таке "нічне бачення" особливо знадобиться влітку, коли вдень він страждає від спеки та комарів, а от уночі можна спокійно поїсти.

Лось - тварина, яка активна ночами (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для довідки

Лось – це найбільший представник сім'ї лосиних. Сучасних лосів ділять на два види - лось звичайний і лось американський (іноді другий не виділяють).



Перший зустрічається в Україні, де його чисельність різко скоротилася. Лось у 2017 році занесений до Червоної книги України як вимираючий вигляд.