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Почему у лосей в Чернобыле светятся глаза: радиация не при чем

Фото: Лоси - постоянные жители заповедника в Чернобыле (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

Лоси - это величественные животные, которые давно обитают в Чернобыле.

На странице Чернобыльского заповедника в Facebook рассказали, почему у єтих зверей светятся глаза.

Почему у лосей светятся глаза

Как оказалось, у некоторых животных, которые бывают активными ночью (в основном, млекопитающих – лоси среди них), глаза светятся из-за особого слоя позади сетчатки. Называется он "tapetum lucidum" (лат. tapetum – покрывало).

Основная функция этого отражающего слоя состоит в том, чтобы увеличить количество света, которое воспринимают фоторецепторы в глазах. А значит, животное достаточно хорошо видит в темноте.

Лосю такое "ночное видение" особенно пригодится летом, когда днем ​​он страдает от жары и комаров, а вот ночью можно спокойно поесть.

Лось - животное, которое активно по ночам (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для справки

Лось - это самый большой представитель семьи лосиных. Современных лосей делят на два вида – лось обыкновенный и лось американский (иногда второй не выделяют).

Первый встречается в Украине, где его численность резко сократилась. Лось в 2017 году занесен в Красную книгу Украины, как вымирающий вид.

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