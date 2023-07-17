Чому листя на помідорах скручується і що робити, аби позбутися проблеми: надійні способи від експерта

Скручування листя на помідорах є сигналом серйозних порушень у розвитку рослини. Цю проблему може спричинити одразу кілька факторів. Іноді достатньо просто налагодити правильний полив, а от у певних випадках доведеться навіть позбутися усіх уражених кущів.

Про те, чому виникає ця проблема і що робити, аби її уникнути, розповіли на You Tube каналі "Дім та присадибна ділянка".

Чому на помідорах скручується листя

Скручування листя на помідорах може бути пов’язано з інфекцією, сортовими якостями помідорів, природними факторами або неправильним доглядом.

"Ставитися до цієї проблеми потрібно дуже уважно, оскільки деформоване листя здатне спричинити зниження врожайності культури", - зазначає городниця.

Залежно від того, яка причина скручування, треба підбирати відповідний метод боротьби з проблемою.

Що робити, аби не допустити скручування листя

Часто причиною скручування листя стає бактеріоз томатів. На початку хвороби у рослини майже все листя закручується назовні, а потім листя на верхівці стає дрібним, кволим, а квіти втрачають свій колір та знебарвлюються і плоди не утворюються.

"Це захворювання передається через заражене насіння, а також через шкідників - білокрилку, попелицю, совку. Цей бактеріоз не лікується. Такі рослини треба терміново забрати з грядки, викопати їх, а ділянку продезінфікувати і посадити там сидерати, які здатні знезаразити ґрунт. Наприклад, гірчицю", - радить господиня.

Якщо на рослинах є шкідники, то треба їх знищити. Можна використати біопрепарат Вертицилін.

"Найпоширеніша причина скручування листочків на помідорах - посуха. Коли в рослин нема вологи, то їх листочки скручуються як човники. Так вони захищаються, щоб не було випаровування. Цю причину легко усунути - треба правильно поливати рослину. Раз на тиждень давайте кожній рослині по 1 відрі води під кущ. Якщо дуже посушливе літо, то поливайте двічі на тиждень", - каже городниця.

Також вона наголошує, що внаслідок посухи у рослини виникає брак кальцію. Тоді листочки також стають як човники. А верхівка куща присихає.

"Через дефіцит кальцію може з'явитись вершинна гниль. Тоді треба застосувати кальцієву селітру. Взяти сірникову коробочку на 10 літрів води і підживити помідори. Так усунете проблему", - пояснює господиня.

Якщо ж листочки закручуються всередину, тоді причина у надмірній волозі.

"У цьому випадку треба розпушити ґрунт. Якщо ж живете у регіоні, де часто йдуть дощі, то треба зробити помідорам плівкове покриття. А ще після затяжних дощів треба підживити рослини, бо корисні елементи вимиваються водою з ґрунту", - каже жінка.