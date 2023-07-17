Почему листья на помидорах скручиваются и что делать, чтобы избавиться от проблемы: надежные способы от эксперта

Скручивание листьев на помидорах является сигналом серьезных нарушений в развитии растения. Эту проблему может вызвать сразу несколько факторов. Иногда достаточно просто наладить правильный полив, а вот в определенных случаях придется даже избавиться от всех зараженных кустов.

О том, почему возникает эта проблема и что делать, чтобы от избежать, рассказали на You Tube канале "Дім і присадибна ділянка".

Почему на помидорах скручиваются листья

Скручивание листьев на помидорах может быть связано с инфекцией, сортовыми качествами помидоров, природными факторами или неправильным уходом.

"Относиться к этой проблеме нужно очень внимательно, поскольку деформированные листья способны вызвать снижение урожайности культуры", - отмечает огородница.

В зависимости от того, какая причина скручивания, следует подбирать соответствующий метод борьбы с проблемой.

Что делать, чтобы не допустить скручивание листьев

Часто причиной скручивания листьев становятся бактериоз томатов. В начале болезни у растения почти все листья закручиваются наружу, а затем листья на верхушке становятся мелкими, хилыми, а цветы теряют свой цвет и не образуют плоды.

"Это заболевание передается через зараженные семена, а также через вредителей - белокрылку, тлю, совку. Этот бактериоз не лечится. Такие растения нужно срочно убрать из грядки, выкопать их, а участок продезинфицировать и посадить там сидераты, которые способны обеззаразить почву. Например, горчицу", - советует хозяйка.

Если на растениях есть вредители, нужно их уничтожить. Можно использовать биопрепарат Вертициллин.

"Самая распространенная причина скручивания листиков на помидорах - засуха. Когда у растений нет влаги, то их листочки скручиваются как лодочки. Так они защищаются, чтобы не было испарения. Эту причину легко устранить - нужно правильно поливать растение. Раз в неделю давайте каждому растению по 1 ведру воды под куст. Если очень засушливое лето, то поливайте дважды в неделю", - говорит огородница.

Также она отмечает, что вследствие засухи у растения возникает нехватка кальция. Тогда листики также становятся как лодочки. А верхушка куста присыхает.

"Из-за дефицита кальция может появиться вершинная гниль. Тогда нужно применить кальциевую селитру. Взять спичечную коробочку на 10 литров воды и подкормить помидоры. Так устраните проблему", - объясняет хозяйка.

Если же листочки закручиваются внутрь, тогда причина в излишней влаге.

"В этом случае нужно разрыхлить почву. Если же живете в регионе, где часто идут дожди, то нужно сделать помидорам пленочное покрытие. А еще после затяжных дождей нужно подкормить растения, потому что полезные элементы вымываются водой из почвы", - говорит женщина.