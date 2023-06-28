Вершинна гниль знищує помідори. Ось ці копійчані методи вирішать проблему

Вершинна гниль є частою проблемою городників, через яку вони втрачають урожай помідорів. Цю хворобу за ознаками часто плутають із фітофторозом, але вона потребує інших підходів та методів боротьби.

Про те, як позбутись вершинної гнилі, розповіли на You Tube каналі "Дім та присадибна ділянка".

Що таке сіра вершинна гниль

"Сіра вершинна гниль - це захворювання помідорів та інших овочевих культур з роду пасльонових (перець, баклажани), що з'являється при неправильному догляді за ними. Це захворювання не відноситься до бактеріальних або грибкових, але може завдати серйозної шкоди врожаю", - пояснює городниця.

Вершинна гниль з'являється, коли коренева система не має можливості підживити надземну частину вологою, відбувається відтік вологи з плодів в листя, в результаті в помідорах відмирають окремі клітини.

"При високих температурах повітря поливати томати у відкритому ґрунті рекомендується раз на три дні. Найчастіше причина вершинної гнилі - недостатня кількість кальцію та різка зміна температур. У посуху коріння томату не засвоює кальцій, тому відбувається його дефіцит", - додає експерт.

Поливати краще ввечері, оскільки томати краще вбирають кальцій у нічний час. Після того, як провели полив, можна замульчувати верхній шар ґрунту. Так волога буде зберігатися довше.

"Саме під час зав'язування плодів, при нестачі кальцію, томати можуть вражатись вершинною гниллю. Цю хворобу часто можна сплутати з фітофторозом. На вершині плоду, там де була квітка, з’являється водяниста темно-зелена пляма, яка швидко темніє, тканина зсихається, вдавлюється всередину плоду і твердне", - каже жінка.

Як провести профілактику вершинної гнилі

З народних засобів для відновлення дефіциту кальцію потрібно полити кущі помідорів настоєм деревного попелу. Для поливу кущів 2 склянки попелу заливають 10 л води і ретельно перемішують. Проводять полив під корінь свіжоприготованим розчином з розрахунку 1-2 л на рослину на зволожений ґрунт.

Якщо у вас нема попелу, то треба провести обприскування на зволожений ґрунт розчином кальцієвої селітри з борною кислотою. З'єднайте 7-10 г селітри, 2 г борної кислоти на 10 л води. Або можна полити розчином кальцієвої селітри 10-15 г на 10 л води внести під корінь по 2 л на политий ґрунт.

Також можна використати підживлення по листу хлористим кальцієм 30-40 г на 10 л води. Обробку слід провести рано вранці або в другій половині дня.

Якщо верхівка помідора почорніла - значить до вершинної гнилі додався грибок. Фахівці радять не чекати таких симптомів, а обробити всі кущі на ділянці препаратом для профілактики - наприклад Фітоспорином згідно з інструкцією.

Це не вилікує вершинну гниль, бо це проблема з обміном речовин, але не дасть поширитись грибковим хворобам на інші рослини на ділянці.