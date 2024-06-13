UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чому у котів пазурі втягуються, а у собак ні: відповідь експертів

Чому у котів втягуються пазурі? (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Уявіть собі звук кігтів собаки, що йде по кахельній підлозі. Тепер уявіть кішку на тій самій підлозі - вона рухається безшумно, бо вміє втягувати пазурі, що робить її майстром скритності.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чим відрізняються кігті у котів і собак.

Чому у кішок є кігті, що втягуються, а у собак немає?

Все зводиться до того, як кішки та собаки використовують свої пазурі. Кішки використовують свої пазурі для нападу на здобич, каже біолог-еволюціоніст з Канади Ентоні Рассел. Вони схоплюють і утримують здобич передніми пазурами, а задніми розпорюють її черево.

Кішкам необхідно тримати кігті гострими, щоб забезпечити собі їжу наступного разу. Якби їхні пазурі були весь час витягнуті, вони б зношувалися, дряпаючи землю, подібно до того, як пилка для нігтів стирає гострі кінчики людського нігтя.

"Таким чином, причина такого роду відмови в тому, щоб зберегти їх по-справжньому гострими. Збереження цих дуже гострих кінчиків означає, що [кішки] зможуть використовувати їх, коли вони знадобляться, а потім зберігати їх до наступного разу", - сказав Рассел.

Кішка кусає собаку фото: (Freepik)

"Наявність висувної клешні - життєво важливий пристрій, що дозволяє справлятися зі здобиччю наодинці", - говорить палеонтолог з Музею природної історії округу Лос-Анджелес Сяомін Ван.

Чим собаки ще відрізняються від кішок

Собаки, на відміну від кішок, є соціальними мисливцями і працюють групами. Вони переслідують здобич на великі відстані, виснажуючи її.

"Якщо собаки полюють на лося, то спочатку стежать за ним кілька кілометрів та чекають, поки здобич втомиться, а потім всі разом стрибають на неї", - пояснив Рассел поведінку собак.

У кішок же все відбувається швидко: або здобич спіймана, або втекла.

Окрім цього, собакам не потрібно тримати пазурі такими ж гострими, як у кішок. Їхні пазурі потрібні для тяги та маневреності під час бігу.

"Пазурі собак допомагають їм хапатися за землю і швидко змінювати напрямок", - каже Ван.

Більшість кішок не використовують кігті під час бігу, але гепарди - виняток.

"Гепард бігає занадто швидко, щоб не використовувати пазурі для зчеплення з дорогою", - пояснюють вчені.

Пазурі гепарда менше втягуються і більше схожі на собачі, що дозволяє їм переслідувати здобич на великих швидкостях. Пазурі ж кішок повністю втягуються, коли ті їх не використовують, притискаючись до кісток пальців.

Хоча у більшості інших хижаків кігті не втягуються повністю, вони можуть трохи піднімати їх, згинаючи пальці.

Собака і кішка лежать разом (фото: Freepik)

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, чому ваша кішка пісяє на ліжко.

Також раніше ми публікували 7 тварин, які дивують "людською" поведінкою".

Під час написання матеріалу було використано джерела: Spruce Pets, Live Science, Animal World і Вікіпедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Цікаві фактиТварини