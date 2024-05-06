Чому коти їдять траву: причини харчової поведінки

Чому коти їдять траву

Їсти траву, схоже, закладено в котячих інстинктах. Дикі котячі їдять траву та рослини, і є докази того, що їхні предки теж. Але наразі наука не з'ясувала конкретні причини, чому коти їдять траву.

Однак існує декілька теорій, деякі з яких підтверджені дослідженнями, а деякі спростовані.

Доповнення до раціону

Оскільки трава багата на клітковину, фолієву кислоту та деякі вітаміни і мінерали, можна припустити, що коти інстинктивно їдять траву, щоб задовольнити свої харчові потреби.

Однак, оскільки більшість сучасних кормів для котів є повноцінними та збалансованими, коти зазвичай не повинні потребувати додаткового харчування.

Покращення роботи шлунка і кишківника

Коти погано перетравлюють траву, що може призвести до блювоти. Тож це змусило людей повірити, що коти навмисно їдять траву, щоб таким чином звільнити шлунок - зокрема, вивести шерстяні грудки.

Однак опитування, проведене за підтримки Центру здоров'я тварин-компаньйонів Каліфорнійського університету в 2021 році, показало, що лише 37% котів мали блювоту після поїдання трави.

Крім того, дослідження не виявило різниці у споживанні трави між довгошерстими та короткошерстими котами.

Проте трава може бути корисною для травлення котів - клітковина допомагає перетравлювати їжу в організмі, а також виводити неперетравлюваний вміст, такий як грудки шерсті і кістки від з'їденої дрібної здобичі.

Коти їдять траву для покращення переварювання їжі (ілюстрація: Freepik)

Для боротьби з кишковими паразитами

Результати дослідження 2020 року показали, що вживання трави може допомогти очистити кишковий тракт від паразитів - рослинний матеріал "огортає" шкідників, хоча й не знищує паразитарну інфекцію.

З винайденням ефективних засобів ця практика не є необхідною для домашніх котів. Однак така поведінка могла передатися їм від їхніх предків.

Трава смачна

Логічно припустити й те, що котам просто подобається смак і текстура трави. Можливо, це генетичні риси, а можливо, це просто особисті уподобання деяких котів.

Яку траву можна котам

Поїдання трави зазвичай є нешкідливим і цікавим заняттям для пухнастиків.

Однак вона може отруїти кота, якщо містить хімічні речовини, такі як пестициди та добрива. Коти, які пасуться на траві на вулиці, легко піддаються впливу цих хімікатів, а також можуть підхопити кишкових паразитів з ґрунту.

Тому найкращий варіант - виростити траву для кота в домашніх умовах, в широкому низькому пластиковому контейнері. Зазвичай овес або суміш вівса, жита, ячменю та пшениці, які можна придбати в зоомагазині, приваблюють котика.

Та варто зважати на те, що надмірне захоплення зеленню може спричинити розлад травлення, тому слід обмежити її кількість в раціоні кота, якщо він споживає її забагато.

У разі блювоти слід звернутися до ветеринара - це може не бути пов'язано з поїданням трави, однак свідчити про певні проблеми зі здоров'ям улюбленця.