Почему коты едят траву: причины пищевого поведения

Почему коты едят траву

Есть траву, похоже, заложено в кошачьих инстинктах. Дикие кошачьи едят траву и растения, и есть доказательства того, что и их предки тоже. Но на данный момент наука не выяснила конкретные причины, почему коты едят траву.

Однако существует несколько теорий, некоторые из которых подтверждены исследованиями, а некоторые опровергнуты.

Дополнение к рациону

Поскольку трава богата клетчаткой, фолиевой кислотой и некоторыми витаминами и минералами, можно предположить, что коты инстинктивно едят траву, чтобы удовлетворить свои пищевые потребности.

Однако поскольку многие современные корма для кошек полноценные и сбалансированные, коты обычно не должны нуждаться в дополнительном питании.

Улучшение работы желудка и кишечника

Кошки плохо переваривают траву, что может привести к рвоте. Это заставило людей поверить, что коты намеренно едят траву, чтобы таким образом освободить желудок - в частности, вывести шерстяные грудки.

Однако опрос, проведенный при поддержке Центра здоровья животных-компаньонов Калифорнийского университета в 2021 году, показал, что только 37% кошек имели рвоту после поедания травы.

Кроме того, исследование не выявило разницы в употреблении травы между длинношерстными и короткошерстными котами.

Однако трава может быть полезна для пищеварения кошек - клетчатка помогает переваривать пищу в организме, а также выводить неперевариваемое содержимое, такое как комки шерсти и кости от съеденной мелкой добычи.

Кошки едят траву для улучшения переваривания пищи (иллюстрация: Freepik)

Для борьбы с кишечными паразитами

Результаты исследования 2020 года показали, что употребление травы может помочь очистить кишечник от паразитов - растительный материал "окутывает" вредителей, хотя и не уничтожает паразитарную инфекцию.

С изобретением эффективных средств эта практика не является необходимой для домашних кошек. Однако такое поведение могло передаться им от их предков.

Трава вкусная

Логично предположить и то, что котам просто нравится вкус и текстура травы. Возможно, это генетические черты, а возможно это просто личные предпочтения некоторых кошек.

Какую траву можно котам

Поедание травы обычно является безвредным и интересным занятием для пушистиков.

Однако она может отравить кота, если содержит химические вещества, такие как пестициды и удобрения. Кошки, пасущиеся на траве на улице, легко подвергаются воздействию этих химикатов, а также могут подхватить кишечных паразитов из почвы.

Поэтому лучший вариант - вырастить траву для кота в домашних условиях, в широком низком пластиковом контейнере. Обычно овес или смесь овса, ржи, ячменя и пшеницы, которые можно приобрести в зоомагазине, привлекают котика.

Но следует учитывать, что чрезмерное увлечение зеленью может вызвать расстройство пищеварения, поэтому следует ограничить ее количество в рационе кота, если он потребляет ее слишком много.

В случае рвоты следует обратиться к ветеринару - это может не быть связано с поеданием травы, однако свидетельствовать об определенных проблемах со здоровьем любимца.