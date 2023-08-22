Чому коти труться об ноги людини: ось що означає така поведінка

Ласка і прояв любові

Кішки відомі своєю незалежністю та особливостями натури, але й вони вміють виявляти свої почуття до людини. Часто у них це виходить незграбно, а часом – з великою ніжністю.

І тертися об ноги - один із проявів ніжності. Наприклад, кіт повідомляє, що радий вас бачити після довгої відсутності.

Енергетичний зв'язок

Кішки здатні відчувати енергетичні вібрації. І коли вони труться об людину, створюється особлива енергетика, яку тварини здатні вловити. І в окремих випадках цю енергетику здатні вловити й люди.

Залучення успіху та благополуччя

В езотериці вважається, що кішка таким чином "знімає" з людини негативну енергію. Тварина починає тертися об "свою" людину і таким чином намагається захистити її від негативного впливу в навколишньому світі.

Символ жіночої енергії

У різних культурах світу кішка асоціюється з жіночою енергією, магією та інтуїцією. Тому таку поведінку можна розцінювати як символ підтримки, захисту та турботи.

Хочуть уваги

Кішки труться об ноги господаря, а ще об його руки й навіть щоки з однією метою - отримати порцію ласки натомість, наприклад, погладжування.

Річ у тому, що на вилицях у цих тварин розташовані залози, що виділяють феромони - невловимі для людини речовини, які відмінно вловлюють інші кішки.

Так вони "відзначають" свою людину, це знак для інших тварин.