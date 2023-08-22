Почему коты трутся о ноги человека: вот что означает такое поведение

Ласка и проявление любви

Кошки известны своей независимостью и особенностями натуры, но и они умеют проявлять свои чувства к человеку. Часто у них это выходит неуклюже, а порой - с большой нежностью.

И тереться об ноги - одно из проявлений нежности. Например, кот сообщает, что рад вас видеть после долгого отсутствия.

Энергетическая связь

Кошки способны чувствовать энергетические вибрации. И когда они трутся об человека, создается особенная энергетика, которую животные способны уловить. И в редких случаях эту энергетику способны уловить и люди.

Привлечение удачи и благополучия

В эзотерике считается, что кошка таким образом "снимает" с человека негативную энергию. Животное начинает тереться об "своего" человека и таким образом старается защитить его от негативного воздействия в окружающем мире.

Символ женской энергии

В разных культурах мира кошка ассоциируется с женской энергией, магией и интуицией. Потому такое поведение можно расценивать как символ поддержки, защиты и заботы.

Хотят внимания

Кошки трутся о ноги хозяина, а еще об его руки и даже щеки с одной целью - получить порцию ласки взамен, например, поглаживание.

Дело в том, что на скулах у этих животных расположены железы, выделяющие феромоны - неуловимые для человека вещества, которые отлично улавливают другие кошки.

Так они "отмечают" своего человека, это знак для других животных.