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Що станеться, якщо ваш кіт матиме зайву вагу: відповідь ветеринара

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Україна, Субота 05 серпня 2023 14:30
Що станеться, якщо ваш кіт матиме зайву вагу: відповідь ветеринара Як зрозуміти, що в кота ожиріння (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Зайва вага негативно впливає на здоров'я людей, проте тварини страждають від аналогічних наслідків. Наприклад, коти з ожирінням у середньому живуть на п'ять років менше ніж здорові котів - від 10 до 15 років. Тому важливо стежити не лише за своєю вагою, а за станом вашого улюбленця.

Як вберегти кота від зайвої ваги, читачам Styler розповіла менеджер з наукових комунікацій та зв’язків Royal Canin, лікар ветеринарної медицини Юлія Романишина

Які проблеми зі здоров'ям виникають через надмірну вагу

Ветеринар виділяє такі наслідки ожиріння для котів:

  • скорочення тривалості життя
  • надмірне навантаження на суглоби, сухожилля та зв'язки
  • вища ймовірність розвитку високого кров'яного тиску та додаткове навантаження на серце
  • резистентність до інсуліну та збільшення ризиків розвитку цукрового діабету у кота
  • обмеження здатності легенів розширюватись, ускладнення дихання тварини
  • більший ризик розвитку низки захворювань сечовидільної системи
  • ускладнення під час хірургічних втручань
  • знижена імунна функція, збільшена частота розвитку піодермії заломів шкіри, підвищений ризик запорів та метеоризму

Скільки повинен важити кіт

Середня вага дорослого домашнього кота складає від 3 до 5 кілограмів, хоча цей чинник варіюється залежно від породи, статі та статури.

Щоб дізнатися, чи у вашого кота оптимальна вага, зверніться до ветеринарного лікаря. Зазвичай, ожирінням в котів вважається вага, яка на 20% перевищує бажану масу тіла тварини.

Перед походом до лікаря ви можете самі перевірити наявність зайвої ваги в кота:

  • якщо ви відчуваєте ребра тварини, але не можете побачити їх, живіт підтягнутий, і формує "талію", то ваш кіт має ідеальну вагу
  • якщо ви відчуваєте ребра і не можете легко їх порахувати, це свідчить про надмірну вагу кота
  • якщо ви не можете відчути ребра взагалі, це також може бути ознакою ожиріння тварини

Як підтримувати здорову вагу тварини

Експерт називає тільки два секрети, які допоможуть вашому пухнастику:

  • здорова активність

Для підтримки вашого кота у здоровій формі важливою є регулярна фізична активність. Вправи та ігри покращують рухові навички, сприяють тренуванню мозку та розвивають соціальну поведінку. Зробіть так, щоб у доступі котика завжди були різні іграшки.

  • правильне годування

Виробники кормів завжди вказують рекомендовану кількість корму, що необхідна тварині на добу. Але основним критерієм і показником правильно дібраної порції є ідеальна вгодованість улюбленця. Тому допустимо коригувати дозування в межах 10% від загальної калорійності раціону. Також існують спеціальні раціони, які враховують особливості фізіології тварини.

Що робити, якщо ви помітили зайву вагу в кота

Якщо все ж таки ви помітили що, ваш улюбленець набрав зайву вагу, необхідно вжити певних заходів:

  • зверніться до ветеринарного лікаря
  • контролюйте раціон тварини
  • зменште кількість смаколиків
  • запровадьте регулярну фізичну активність
  • періодично контролюйте вагу свого кота та спостерігайте за змінами в його зовнішності

Раніше ми розповідали, які екзотичні породи котів можна придбати в Україні в межах 10-15 тисяч гривень.

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