Що станеться, якщо ваш кіт матиме зайву вагу: відповідь ветеринара
Зайва вага негативно впливає на здоров'я людей, проте тварини страждають від аналогічних наслідків. Наприклад, коти з ожирінням у середньому живуть на п'ять років менше ніж здорові котів - від 10 до 15 років. Тому важливо стежити не лише за своєю вагою, а за станом вашого улюбленця.
Як вберегти кота від зайвої ваги, читачам Styler розповіла менеджер з наукових комунікацій та зв’язків Royal Canin, лікар ветеринарної медицини Юлія Романишина
Які проблеми зі здоров'ям виникають через надмірну вагу
Ветеринар виділяє такі наслідки ожиріння для котів:
- скорочення тривалості життя
- надмірне навантаження на суглоби, сухожилля та зв'язки
- вища ймовірність розвитку високого кров'яного тиску та додаткове навантаження на серце
- резистентність до інсуліну та збільшення ризиків розвитку цукрового діабету у кота
- обмеження здатності легенів розширюватись, ускладнення дихання тварини
- більший ризик розвитку низки захворювань сечовидільної системи
- ускладнення під час хірургічних втручань
- знижена імунна функція, збільшена частота розвитку піодермії заломів шкіри, підвищений ризик запорів та метеоризму
Скільки повинен важити кіт
Середня вага дорослого домашнього кота складає від 3 до 5 кілограмів, хоча цей чинник варіюється залежно від породи, статі та статури.
Щоб дізнатися, чи у вашого кота оптимальна вага, зверніться до ветеринарного лікаря. Зазвичай, ожирінням в котів вважається вага, яка на 20% перевищує бажану масу тіла тварини.
Перед походом до лікаря ви можете самі перевірити наявність зайвої ваги в кота:
- якщо ви відчуваєте ребра тварини, але не можете побачити їх, живіт підтягнутий, і формує "талію", то ваш кіт має ідеальну вагу
- якщо ви відчуваєте ребра і не можете легко їх порахувати, це свідчить про надмірну вагу кота
- якщо ви не можете відчути ребра взагалі, це також може бути ознакою ожиріння тварини
Як підтримувати здорову вагу тварини
Експерт називає тільки два секрети, які допоможуть вашому пухнастику:
- здорова активність
Для підтримки вашого кота у здоровій формі важливою є регулярна фізична активність. Вправи та ігри покращують рухові навички, сприяють тренуванню мозку та розвивають соціальну поведінку. Зробіть так, щоб у доступі котика завжди були різні іграшки.
- правильне годування
Виробники кормів завжди вказують рекомендовану кількість корму, що необхідна тварині на добу. Але основним критерієм і показником правильно дібраної порції є ідеальна вгодованість улюбленця. Тому допустимо коригувати дозування в межах 10% від загальної калорійності раціону. Також існують спеціальні раціони, які враховують особливості фізіології тварини.
Що робити, якщо ви помітили зайву вагу в кота
Якщо все ж таки ви помітили що, ваш улюбленець набрав зайву вагу, необхідно вжити певних заходів:
- зверніться до ветеринарного лікаря
- контролюйте раціон тварини
- зменште кількість смаколиків
- запровадьте регулярну фізичну активність
- періодично контролюйте вагу свого кота та спостерігайте за змінами в його зовнішності
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