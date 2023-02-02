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Чому коти одних людей люблять, а інших - ні. Тепер все ясно

Чому коти можуть любити і не любити людей (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Коти - загадкові створіння, які ніби прибули з іншої планети. Часом поведінка чотирилапих може спантеличувати і бентежити. Особливо, коли до одних людей тварини виявляють прихильність, а до інших - навпаки.

Як зрозуміти поведінку котячих - читайте нижче в матеріалі Styler.

Чому кішки не люблять деяких людей

Експерти з поведінки домашніх тварин кажуть, якщо коти вас не люблять, проблема швидше за все у вас, а не в них.

Адже деякі люди притягують кішок, а деякі відштовхують від себе. І криється весь секрет в поведінці людини.

Яких людей коти люблять, а яких ні

В першу чергу, кішки дуже не люблять нав'язливих людей, які порушують їхні межі. Та й взагалі, тваринам не надто подобається пильна увага з боку сторонніх осіб.

Також кішки терпіти не можуть метушливих людей з активною жестикуляцією та голосним голосом.

Якщо ви спробували погладити незнайомого кота, а він відсторонився, не повторюйте спробу, тварина може відреагувати агресивно.

Як поводитися з котами

Коли ви приходите в гості до оселі, де є кішка, просто ігноруйте її, і вона вважатиме вас безпечним.

Головне - в жодному разі не дивіться на кота впритул, тварини сприймають пильну позицію як загрозу.

Поводьтеся спокійно, надто не шуміть і не розмахуйте руками.

Раніше ми писали, чому кішки вранці лізуть до обличчя.

Крім того читайте, чому кішки люблять вагітних, і що вони хочуть їм "сказати".

Також дізнайтеся, що насправді означає, коли кішка лягає вам на груди.

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