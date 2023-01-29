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Чому кішки люблять вагітних і що вони хочуть "сказати" жінці

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Неділя 29 січня 2023 21:30
Чому кішки люблять вагітних і що вони хочуть "сказати" жінці Чому кішки люблять вагітних (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Кішки - дуже загадкові створіння, які часом можуть ошелешувати своєю поведінкою. Особливо цікаво спостерігати за годованцем, коли він живе поруч з вагітною жінкою, і виявляє до неї небувалий інтерес.

Чому так відбувається - читайте в матеріалі Styler нижче.

Вагітність робить жінку теплішою

Експерти нагадують, що кішкам дуже подобаються теплі місця через особливості їхньої фізіології.

Найтеплішим місцем на тілі вагітної жінки є живіт. Саме його тварина намагатиметься використовувати як лежанку.

Не варто непокоїтися з цього приводу. Кішка не зможе завдати шкоди малюкові, що перебуває в утробі матері.

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Кішки виявляють особливий інтерес до вагітних жінок (фото: freepik)

Цікавість і новизна

Не варто забувати про те, що у кішок вкрай чутливий нюх. Тому годованець скоріше за все дізнається про вагітність раніше, ніж його господиня встигне зробити тест і побачити там дві смужки.

Річ у тім, що при вагітності запах тіла жінки змінюється, внаслідок чого кішка починає відчувати до своєї власниці особливий інтерес. Тому улюблениця може буквально переслідувати свою господиню.

Якщо ви ще не знаєте про вагітність, а тільки плануєте її і працюєте над зачаттям, то зміна поведінки кішки і її підвищений інтерес до вас може сказати про майбутнє материнство раніше за лікарів та аналізи.

Раніше ми писали, як кішка реагує на негатив у домі і як показує це вам за допомогою "сигналів".

Крім того читайте, що насправді означає, коли кішка лягає вам на груди.

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