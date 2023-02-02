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Почему коты одних людей любят, а других - нет. Теперь все ясно

Почему коты могут любить и не любить людей (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Коты - загадочные создания, словно прибывшие с другой планеты. Иногда поведение четырехлапых может озадачивать и смущать. Особенно, когда к одним людям животные проявляют благосклонность, а к другим - наоборот.

Как понять поведение кошачьих - читайте ниже в материале Styler.

Почему кошки не любят некоторых людей

Эксперты по поведению домашних животных говорят, если кошки вас не любят, проблема скорее всего у вас, а не в них.

Некоторые люди притягивают кошек, а некоторые отталкивают от себя. И кроется весь секрет в поведении человека.

Каких людей кошки любят, а каких нет

В первую очередь, кошки очень не любят навязчивых людей, нарушающих их границы. Да и вообще животным не очень нравится пристальное внимание со стороны посторонних лиц.

Также кошки терпеть не могут суетливых людей с активной жестикуляцией и громким голосом.

Если вы попытались погладить незнакомого кота, а он отстранился, не повторяйте попытку, животное может отреагировать агрессивно.

Как обращаться с котами

Когда вы приходите в гости в дом, где есть кошка, просто игнорируйте ее, и она сочтет вас безопасным.

Главное - ни в коем случае не смотрите на кота в упор, животные воспринимают пристальную позицию как угрозу.

Ведите себя спокойно, слишком не шумите и не размахивайте руками.

Раньше мы писали, почему кошки утром лезут в лицо.

Кроме того, читайте, почему кошки любят беременных, и что они хотят им "сказать".

Также узнайте, что на самом деле означает, когда кошка ложится вам на грудь.

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