Почему коты одних людей любят, а других - нет. Теперь все ясно

Почему кошки не любят некоторых людей

Эксперты по поведению домашних животных говорят, если кошки вас не любят, проблема скорее всего у вас, а не в них.

Некоторые люди притягивают кошек, а некоторые отталкивают от себя. И кроется весь секрет в поведении человека.

Каких людей кошки любят, а каких нет

В первую очередь, кошки очень не любят навязчивых людей, нарушающих их границы. Да и вообще животным не очень нравится пристальное внимание со стороны посторонних лиц.

Также кошки терпеть не могут суетливых людей с активной жестикуляцией и громким голосом.

Если вы попытались погладить незнакомого кота, а он отстранился, не повторяйте попытку, животное может отреагировать агрессивно.

Как обращаться с котами

Когда вы приходите в гости в дом, где есть кошка, просто игнорируйте ее, и она сочтет вас безопасным.

Главное - ни в коем случае не смотрите на кота в упор, животные воспринимают пристальную позицию как угрозу.

Ведите себя спокойно, слишком не шумите и не размахивайте руками.