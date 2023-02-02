Почему коты одних людей любят, а других - нет. Теперь все ясно
Коты - загадочные создания, словно прибывшие с другой планеты. Иногда поведение четырехлапых может озадачивать и смущать. Особенно, когда к одним людям животные проявляют благосклонность, а к другим - наоборот.
Как понять поведение кошачьих - читайте ниже в материале Styler.
Почему кошки не любят некоторых людей
Эксперты по поведению домашних животных говорят, если кошки вас не любят, проблема скорее всего у вас, а не в них.
Некоторые люди притягивают кошек, а некоторые отталкивают от себя. И кроется весь секрет в поведении человека.
Каких людей кошки любят, а каких нет
В первую очередь, кошки очень не любят навязчивых людей, нарушающих их границы. Да и вообще животным не очень нравится пристальное внимание со стороны посторонних лиц.
Также кошки терпеть не могут суетливых людей с активной жестикуляцией и громким голосом.
Если вы попытались погладить незнакомого кота, а он отстранился, не повторяйте попытку, животное может отреагировать агрессивно.
Как обращаться с котами
Когда вы приходите в гости в дом, где есть кошка, просто игнорируйте ее, и она сочтет вас безопасным.
Главное - ни в коем случае не смотрите на кота в упор, животные воспринимают пристальную позицию как угрозу.
Ведите себя спокойно, слишком не шумите и не размахивайте руками.
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