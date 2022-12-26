Чому котам до смаку ялинковий дощик: що робити, якщо ви не встигли дістати його з пащі

Чому коти жують ялинкові дощики

У першу чергу, любов до ялинкових прикрас, що шарудить, пов'язана з бажанням повеселитися. Коти люблять шнурочки, папір, все, що шарудить. А за природою вони хижаки, у яких в крові є бажання пополювати.

Свою майстерність вони відточують на різних предметах, я ялинкові дощики – це завжди щось нове. Тим більше, що стрічка дощику начебто спеціально створена для котів. Він блищить, переливається і шарудить.

Другу причину вказують ветеринари. Вони стверджують, що бажання пожувати щось із целофану вказує на нестачу вітамінів в організмі вашого пухнастика. І це вже серйозна проблема, оскільки брак потрібних мінералів походить від раціону кота.

Як відібрати у кота дощик

Якщо ви бачите, що кіт почав жувати дощик, постарайтеся обережно забрати іграшку. Потрібно це робити дуже акуратно і без різких рухів, щоби не пошкодити мішурою коту ротову порожнину.

Спершу кота треба зафіксувати й можна покликати когось на допомогу. Поки один триматиме тварину, другий витягне з її пащі гірлянду. Голову кота треба тримати так, щоб він не смикався і не мотав нею з боку на бік.

Потім відкрийте пащу коту та обережно витягуйте дощик. Якщо гірлянда вже потрапила в стравохід, то не можна тягнути - ви можете пошкодити слизову оболонку.

А якщо кіт проковтнув дощ?

Якщо ви точно знаєте, що кіт не тільки жував гірлянду, а й встиг шматок проковтнути, доведеться вживати екстрених заходів.

Зробіть концентрований розчин солі та залийте йому в ротову порожнину. Це викликає блювотний рефлекс і разом з їжею вийде мішура. Розчин слід заливати за допомогою ложки або шприца.

Якщо ви боїтеся нашкодити своєму вихованцю і не ризикуєте проводити маніпуляції самостійно – зверніться до ветеринара.

Буває й так, що господар дізнається про проковтнутий дощик пізно, коли блювотний рефлекс уже не допоможе.

Є кілька народних способів, як допомогти котові, але краще звернутися до професіонала - коту потрібно пом'якшити стінки кишківника, щоб дощик безболісно вийшов з калом.

Перші ознаки того, що дощ закупорив коту шлунок:

Кіт відмовляється від води та їжі

Намагається поїсти і його починає рвати

Живіт здувся і тварина слабка

Якщо є хоч одна з цих ознак – негайно зверніться до ветеринара.