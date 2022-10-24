Чи можна давати домашнім тваринам молоко: ветеринар розповіла про поширену помилку
Молоко - це джерело кальцію, магнію і калію. Багато людей дають своїм домашнім улюбленцям сир та молоко. Однак, так робити не можна.
Про це розповіла ветеринар та зоопсихолог Лілія Лободіна в Instagram.
Багато хто думає, що для домашніх тварин молоко - це "додаткове джерело кальцію". На жаль, це поширена помилка.
Чому не можна давати молочні продукти
Ветеринар каже, що котам і собакам категоричні не можна давати коров'яче, козяче та будь-яке інше молоко. Хоча кошенята та цуценята харчуються молоком матері, але згодом у міру дорослішання у тварин зменшується кількість ферменту лактази, необхідного для розщеплення лактози, що міститься в молочних продуктах.
Також не можна давати кефір, сметану та сир. Зокрема, сир може викликати як діарею, так і запори у тварин. Крім того, через надлишок кальцію в раціоні цуценят великих порід може розвинутися крихкість кісток
Сир містить високий відсоток жиру (близько 50%) та солі, що провокує алергічні реакції, розлад ШКТ, панкреатит, а також негативно впливає на харчові звички тварини, внаслідок чого він стає вибагливим.
Окрім того, плавлений сир - це висококалорійний сирний продукт, в ньому немає жодної користі ні для тварини, ні для людини. Тому такий продукт заборонено давати тваринам.
Згущене молоко - містить велику кількість цукру, його також не можна давати. Йогурти з наповнювачами - містять цукор, барвники та шкідливі ароматизатори.
Важливо знати, що непереносимість лактози може спричинити алергію, проблеми з шлунково-кишковим трактом і навіть призвести до смерті.
Молоко в раціоні вихованця має бути максимум до 3-4 місяців. Мова йде про материнське молоко чи спеціальна молочна суміш для кошенят, чи цуценят.
Раніше ми називали овочі, які категорично заборонено давати домашнім тваринам.
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