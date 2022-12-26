Почему котам по вкусу елочный дождик: что делать, если вы не успели достать его из пасти

Каждый владелец кота сталкивался с проблемой во время новогодних праздников. Коты очень любят елочные дождики и не прочь ими полакомиться, когда никто этого не видит.

Почему коты любят жевать дождик и как быстро помочь пушистому любимцу - читайте в материале ниже.

Почему коты жуют елочные дождики

В первую очередь, любовь к шуршащим елочным украшениям связана с желанием повеселиться. Коты любят шнурочки, бумагу, все шуршащее. А по натуре они хищники, у которых в крови есть желание поохотиться.

Свое мастерство они оттачивают на различных предметах, я елочные дождики - это всегда что-то новое. Тем более, что лента дождика как будто специально создана для котов. Он блестит, переливается и шуршит.

Вторую причину указывают ветеринары. Они утверждают, что желание пожевать что-то из целлофана указывает на нехватку витаминов в организме вашего пушистика. И это уже серьезная проблема, так как нехватка нужных минералов идет от рациона кота.

Как отобрать у кота дождик

Если вы видите, что кот начал жевать дождик, постарайтесь осторожно игрушку забрать. Нужно это делать очень аккуратно и без резких движений, чтобы не повредить мишурой коту ротовую полость.

Сначала кота надо зафиксировать и можно позвать кого-то на помощь. Пока один будет держать животное, второй вытащит из его пасти гирлянду. Голову кота надо держать так, чтобы он не дергался и не мотал ею из стороны в сторону.

Потом откройте пасть коту и осторожно вытаскивайте дождик. Если гирлянда уже попала в пищевод, то тянуть нельзя - вы можете повредить слизистую оболочку.

А если кот проглотил дождик?

Если вы точно знаете, что кот не только жевал гирлянду, но и успел кусок проглотить, то придется принимать экстренные меры.

Сделайте концентрированный раствор соли и залейте ему в ротовую полость. Это вызовет рвотный рефлекс и вместе с едой выйдет мишура. Раствор нужно заливать с помощью ложки или шприца.

Если вы боитесь навредить своему питомцу и не рискуете проводить манипуляции самостоятельно - обратитесь к ветеринару.

Бывает и так, что хозяин узнает о проглоченном дождике поздно, когда рвотный рефлекс уже не поможет.

Есть несколько народных способов, как коту помочь, но лучше обратиться к профессионалу - коту нужно смягчить стенки кишечника, чтобы дождик безболезненно вышел с калом.

Первые признаки того, что дождик закупорил коту желудок:

Кот отказывается от воды и пищи

Пытается поесть и его начинает рвать

Живот вздулся и животное слабое

Если есть хоть один из этих признаков - немедленно обратитесь к ветеринару.