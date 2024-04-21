Чому королева Єлизавета II любила неідеальність: причина дуже неочікувана

Чому Єлизавета II не любила ідеальність

Королева Єлизавета є синонімом врівноваженості та слідування правилам, але вона насправді дуже любила, коли все йшло не за планом.

Саманта Коен, яка була помічником особистого секретаря покійної королеви протягом 18 років роботи в королівському домі, поділилася цікавим фактом про характер королеви та її цікавий життєвий принцип.

Королева Єлизавета II не любила ідеальність (фото:Getty images)

"У королеви не було его, їй було так комфортно, але вона любила, коли щось йшло не так. Якщо торт не розрізався або табличка не відкривалася, тому що все було так ідеально організовано, і коли все йшло не так - це прикрашало її життя", - сказала Коен

Саманта вважала часи роботи з Єлизаветою, найкращим періодом у своєму житті, адже сама королева завжди ставилась до неї гарно.

"Я любила роботу помічника особистого секретаря королеви. Це були щасливі часи, тому що королева була у чудовій формі", - зізналась жінка.

Коен також розповіла, яке прізвисько їй дала королева Єлизавета: "Саманта Пантера" - це знак її відданої трудової етики.

Чому королеву Єлизавету II тішило, коли все йшло не за планом (фото:Getty images)



