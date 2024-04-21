Почему королева Елизавета II любила неидеальность: причина очень неожиданная

Почему Елизавета II не любила идеальность

Королева Елизавета является синонимом уравновешенности и следования правилам, но она действительно очень любила, когда все шло не по плану.

Саманта Коэн, являвшаяся помощником личного секретаря покойной королевы в течение 18 лет работы в королевском доме, поделилась интересным фактом о характере королевы и ее интересном жизненном принципе.

Королева Елизавета II не любила идеальность (фото:Getty images)

"У королевы не было эго, ей было так комфортно, но она любила, когда что-то шло не так. Если торт не разрезался или табличка не открывалась, потому что все было так идеально организовано, и когда все шло не так - это украшало ее жизнь, - сказала Коен

Саманта считала время работы с Елизаветой, лучшим периодом в своей жизни, ведь сама королева всегда относилась к ней хорошо.

"Я любила работу помощника личного секретаря королевы. Это было счастливое время, потому что королева была в прекрасной форме", - призналась женщина.

Коэн также рассказала, какое прозвище ей дала королева Елизавета: "Саманта Пантера" - это знак ее преданной трудовой этики.

Почему королеву Елизавету II радовало, когда все шло не по плану (фото:Getty images)



