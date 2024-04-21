Почему королева Елизавета II любила неидеальность: причина очень неожиданная

Королева Елизавета II была очень интересной и разносторонней женщиной. Она сильна, смела, умна и обладала хорошим чувством юмора и жизненными принципами.
Об одном из таких, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание The Telegraph.
Королева Елизавета является синонимом уравновешенности и следования правилам, но она действительно очень любила, когда все шло не по плану.
Саманта Коэн, являвшаяся помощником личного секретаря покойной королевы в течение 18 лет работы в королевском доме, поделилась интересным фактом о характере королевы и ее интересном жизненном принципе.
Королева Елизавета II не любила идеальность (фото:Getty images)
"У королевы не было эго, ей было так комфортно, но она любила, когда что-то шло не так. Если торт не разрезался или табличка не открывалась, потому что все было так идеально организовано, и когда все шло не так - это украшало ее жизнь, - сказала Коен
Саманта считала время работы с Елизаветой, лучшим периодом в своей жизни, ведь сама королева всегда относилась к ней хорошо.
"Я любила работу помощника личного секретаря королевы. Это было счастливое время, потому что королева была в прекрасной форме", - призналась женщина.
Коэн также рассказала, какое прозвище ей дала королева Елизавета: "Саманта Пантера" - это знак ее преданной трудовой этики.
Почему королеву Елизавету II радовало, когда все шло не по плану (фото:Getty images)
Ранее мы говорили, какое прозвище имела Елизавета II и другие члены королевской семьи.
Читайте также, какие шляпы Багинский создал для Кейт Миддлтон и королевы Камиллы.