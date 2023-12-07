Почему кот ходит за вами "хвостом" и не спускает глаз: правильная расшифровка поведения животных

Распознать поведение кота для опытного хозяина не составит труда, тем более, что это такие животные, которые своим поведением четко дают понять, что им нравится, а что нет. Но порой поведение котиков может насторожить и запутать владельца.

Почему кот ходит за вами "хвостом", не спускает глаз и как расшифровать другие странности пушистика, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему кот ходит по пятам

Фелинологи выделяют несколько причин такого поведения кота:

Кот боится разлучаться с хозяином. Он не хочет оставаться один дома, может не есть в одиночестве. Это может сопровождаться проблемами с туалетом - кот справляет нужду не в положенном месте, а у входных дверей или возле вещей хозяина.

Кот хочет есть, пить, просит убрать туалет. Преследованием кот сообщает, что ему что-то от вас нужно. Следите за тем, чтобы миски были полны, вода и еда оставались свежими, а туалет убран вовремя.

У животного что-то болит. Так кот может сигнализировать, что ему нужна помощь, ваша или ветеринара. Если такое поведение присутствует при сочетании с отказом от еды, другими странностями - покажите любимца специалисту.

Коту скучно. Когда дома нет хозяина, он не знает, чем себя занять. Это касается, в первую очередь, домашних котиков. Они не могут охотиться, чувствуют себя одиноко. Обеспечьте коту мягкие места для сна, игрушки.

Не хватает внимания. Коту не хватает общения с хозяином, игр, внимания и ласки. Ему необходимо в среднем до получаса в день - чтобы вы с ним поговорили, поиграли или просто погладили.

Основы языка тела кошек

Расслабленный кот:

Слегка покачивающийся хвост

Расслабленная голова

Расслабленные уши

Расслабленный рот

Мурлыканье

Испуганный кот:

Шерсть на спине становится дыбом

Жесткий хвост

Выгнутая спина

Уши отведены назад

Морщинистый нос

Злой кот:

Подбрасывание или тряска хвостом

Прямая спина

Уши назад

Усы вперед

Рычание

Шипение

Разные жуткие звуки

Как различать звуки

Мяу - универсальное слово, которое может быть приветствием, командой (хочу подняться, спуститься, дай еды, открой дверь), возражение (не трогай меня), объявление (вот твоя мышка). Некоторые кошки могут ходить по дому и мяукать просто так.

Щебетание и трель - так обычно коты разговаривают с потомством и зовут их. А еще так разговаривают коты между собой.

Мурлыканье - признак удовлетворенности. Коты мурлычут, когда им хорошо, безопасно, они счастливы. Они могут мурлыкать даже во время еды. Иногда коты мурлычут, когда встревожены или у них что-то болит - как способ утешить себя.

Рычание, шипение - кошка раздражена, напугана, зла и агрессивна. Лучше оставить в покое.

Вой - громкое и протяжное мяуканье. Ваша кошка нуждается в немедленной помощи, так как где-то застряла, поранилась, испытывает боль. У нестерилизованных котов и кошек такой вой может быть частью брачного поведения. Пожилые кошки страдают деменцией и могут завыть от дезориентации. Сильный крик обычно означает боль.

Щебетанье или чириканье - такие звуки коты издают, когда сидит у окна и наблюдает за птицами. Обычно это признак желания охоты.

Повадки кота

Кот трется. Когда кот трется об вас подбородком или всем телом, то он говорит о своих чувствах. На самом деле он метит территорию и точно также он трется об стул, дверь, свои игрушки и вещи, которые ему нравятся. Так он всем сообщает, что это его вещи, включая вас. Но вас он любит.

Замешивание. Когда кот месит лапками - это жест из раннего детства, когда котята массируют соски матери, чтобы вызвать приток молока. Если так делает взрослый кот, то не волнуйтесь, ему просто очень хорошо.

Кот подставляет живот. Желудок самое уязвимое место у кота, поэтому если он обнажает живот перед вами, значит он чувствует себя в безопасности. Если это происходит во время игры, то будьте осторожны, это "кошачья ловушка" и как только вы протянете руку, в нее вонзятся когти.

Приносит вам "подарки". Игрушечная мышь или живая, ваш носок, украденный из шкафа - если кот приносит вам свои подарки, то он сообщает, что отличный охотник и может вас накормить. Будьте за это благодарны.

Покусывает. Облизывание или легкое покусывание обычно является проявлением чувств. Следите, чтобы эти любовные укусы не вызывали повреждений и, если любимец захватил зубами до боли - дайте ему понять, что это недопустимо.