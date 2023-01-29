Чому кішки люблять вагітних і що вони хочуть "сказати" жінці

Вагітність робить жінку теплішою

Експерти нагадують, що кішкам дуже подобаються теплі місця через особливості їхньої фізіології.

Найтеплішим місцем на тілі вагітної жінки є живіт. Саме його тварина намагатиметься використовувати як лежанку.

Не варто непокоїтися з цього приводу. Кішка не зможе завдати шкоди малюкові, що перебуває в утробі матері.

Кішки виявляють особливий інтерес до вагітних жінок (фото: freepik)

Цікавість і новизна

Не варто забувати про те, що у кішок вкрай чутливий нюх. Тому годованець скоріше за все дізнається про вагітність раніше, ніж його господиня встигне зробити тест і побачити там дві смужки.

Річ у тім, що при вагітності запах тіла жінки змінюється, внаслідок чого кішка починає відчувати до своєї власниці особливий інтерес. Тому улюблениця може буквально переслідувати свою господиню.

Якщо ви ще не знаєте про вагітність, а тільки плануєте її і працюєте над зачаттям, то зміна поведінки кішки і її підвищений інтерес до вас може сказати про майбутнє материнство раніше за лікарів та аналізи.