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Почему кошки любят беременных и что они хотят "сказать" женщине

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Воскресенье 29 января 2023 21:30
Почему кошки любят беременных и что они хотят "сказать" женщине Почему кошки любят беременных (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Кошки – очень загадочные создания, которые порой могут ошеломлять своим поведением. Особенно интересно наблюдать за питомцем, когда он живет рядом с беременной женщиной, и проявляет к ней небывалый интерес.

Почему так происходит – читайте в материале Styler ниже.

Беременность делает женщину теплее

Эксперты напоминают, что кошкам очень нравятся теплые места из-за особенностей их физиологии.

Самым теплым местом на теле беременной женщины является живот. Именно его животное будет пытаться использовать в качестве лежанки.

Не стоит беспокоиться по этому поводу. Кошка не сможет нанести вред малышу, находящемуся в утробе матери.

Почему кошки любят беременных и что они хотят &quot;сказать&quot; женщине

Кошки проявляют особый интерес к беременным женщинам (фото: freepik)

Любопытство и новизна

Не стоит забывать о том, что у кошек крайне чувствительное обоняние. Поэтому питомец скорее всего узнает о беременности раньше, чем его хозяйка успеет сделать тест и увидеть там две полоски.

Дело в том, что при беременности запах тела женщины изменяется, в результате чего кошка начинает испытывать к своей хозяйке особый интерес. Поэтому любимица может буквально преследовать свою хозяйку.

Если вы еще не знаете о беременности, а только планируете ее и работаете над зачатием, то изменение поведения кошки и ее повышенный интерес к вам может сказать о будущем материнстве раньше врачей и анализов.

Раньше мы писали, как кошка реагирует на негатив в доме и как показывает это вам с помощью "сигналов".

Кроме того, читайте, что на самом деле означает, когда кошка ложится вам на грудь.

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