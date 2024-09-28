Чому Кеті Перрі та Орландо Блум досі не одружені? Астролог розкрила секрети зіркової пари

Гороскоп Кеті Перрі - у чому його особливість

"За своєю природою співачка має низький рівень конфліктності. Але в неї є так звана "Печатка нещастя", яка потужно впливає на її особистість: іноді в неї можуть з'являтись песимізм, душевна туга, розпач, депресія та погіршення здоров'я", - заявила астролог.

"Така конфігурація спричиняє виникнення підозр, заздрощів, ревнощів, страхів, розчарувань, незадоволеності та необхідність постійно боротися з труднощами. Цей аспект може бути вказівкою на певні родинні складнощі та проблеми сімейного характеру", - додала вона.

Втім, у гороскопі Кеті усе ж є "Печатка щастя". Але вона не може повністю анулювати увесь негативний вплив факторів, які провокують проблеми.

Єдине, наголосила астролог, що може допомогти у цьому випадку - пропрацьовування цих напружених проявів, виховання у собі стійкості, твердості, дисциплінованості, серйозності, працьовитості, уваги до дрібниць, методичності. Також співачці необхідно намагатися самостійно виконувати навіть найскладнішу роботу.

А, Перрі, як відомо, здатна вразити всіх навколо своїм працелюбством і наполегливістю. І це, безсумнівно, позитивно вплинуло на її життя і вже принесло їй високі результати.

Кетті Перрі та Орландо Блум (фото: instagram.com/orlandobloom)

Гороскоп Блума та його сумісність з Перрі

Зірка "Піратів Карибського моря" - людина з середньою конфліктністю. За словами Соловйової, в нього діє одна "Печатка щастя" - це аспект успіху, який дарує широкий погляд на речі, гуманність, щедрість, справедливість, життєрадісність і добре серце.

Така конфігурація дає нескінченний оптимізм і робить людину улюбленцем Фортуни. Також цей аспект є однією з вказівок на матеріальний добробут.

"На психологічному рівні глибокого взаєморозуміння в них немає, натомість можуть бути різні світогляди, несхожі пріоритети та цілі у житті. Водночас в них можуть різнитися смакові вподобання та уявлення по прекрасне, що вносить певний дискомфорт у стосунки. Але вони здатні виявляти одне до одного турботу, увагу, ніжність і симпатію", - вважає астролог.

"У сексуальній сфері в цієї пари панує суцільна гармонія, пристрасність і майже ідеальний баланс біоритмів. Обидва прекрасно реалізовують себе у цих стосунках за гендерним принципом: вона - як жінка, він - як чоловік", - додала вона.

Кеті дає Орландо "Печатку щастя". За словами астролога, вона виступає його "енергетичним донором", завдяки чому він відчуває повноту життя, радості, оптимізму, натхнення, приплив сил та отримує розширення соціальних можливостей.

А Блум дає Перрі так звану "Печатку нещастя", через що в співачки може виникати відчуття надмірного контролю, холодності, обмежень. Їй може здаватися, що Орландо хоче дистанціюватися від неї, відторгає її, вона може відчувати неповагу чи зневагу до себе. Крім того, у неї може з’являтись відчуття дискомфорту, недовіри та навіть принизливості свого становища.

Перрі та Блум (фото: instagram.com/orlandobloom)

"Також вона якимось чином може залежати від Блума. Ця конфігурація - одна з вказівок на можливе припинення тісного спілкування та розрив стосунків. Зазвичай першим йде той, хто дає "Печатку нещастя". У цьому випадку - це Блум", - розповіла експерт.

Також вона додала, що у Перрі та Блума є підвищена конфліктність з питаннями, які вони не можуть вирішити між собою. І це також одна зі складних вказівок для взаємин.

"А ще ці стосунки не можна назвати взаємовигідними з матеріального погляду: вони більше втрачають у цьому союзі, ніж набувають. Отже, з точки зору астрології, ці взаємовідносини не можна назвати міцними і їх тривалість - під питанням. Єдине, що може гармонізувати такий дисбаланс - тимчасові перебування якомога далі одне від одного, тривалі подорожі, відрядження нарізно, коли кожен з партнерів має свій особистий простір і час для себе", - вважає Соловйова.

Чому Блум та Пері не одружені (фото: instagram.com/katyperry)

На думку експерта, Перрі може знати про астрологічні аспекти стосунків з Блумом. Співачка неодноразово казала, що довіряє зіркам. Декілька днів тому, в одному з інтерв'ю, під час якого Кеті презентувала свій альбом "143", вона також про це висловилася.

"Зірки дійсно мої путівники. Я використовую їх щодня у якості GPS, для того, аби визначити, що буде далі. Я дивлюся на свої зірки та думаю: добре, це те, що буде, і як мені поводитись? Думаю, завжди є вибір, я вірю у свободу волі, і вважаю, що тут є два варіанти: позитивний та негативний. І навіть у негативі все ж таки можна знайти позитив", - заявила Перрі.

І це, вважає астролог, може свідчити про те, що поп-діва щосили намагається віднайти позитив і у своїх непростих стосунках з Блумом.