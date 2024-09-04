Шлюб Блейк Лайвлі і Раян Рейнольдс: астролог розкрила секрет міцних стосунків зіркової пари

Наразі у цих двох четверо дітей і на диво міцний шлюб. Така сімейна ідилія, можливо, викликає подив з огляду на досить нестабільні відносини, які зазвичай панують серед селебриті. Але якщо проаналізувати їх астрологічну сумісність, усе стає зрозумілим.

Нові стосунки пари розвивалися дуже стрімко, а у вересні 2012 року вони вирішили таємно побратися.

Кохання Раяна і Блейк розпочалося на зйомках фільму "Зелений ліхтар" у 2010 році, де вони зіграли головні ролі. Обидва на той момент не були вільними: Рейнольдс був зі Скарлетт Йоханссон, а Лайвлі - з Леонардо Ді Капріо.

Астролог Катерина Соловйова в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна (проєкт Styler) пояснила, у чому секрет щасливих стосунків зірок.

Секрет шлюбу Лайвлі та Рейнольдса

Як зазначає експертка, між ними панує повне психологічне взаєморозуміння, вони мають схожі світогляди, однакові цінності, ставлять перед собою схожі життєві завдання.

"Вони виявляють одне до одного ніжність, піклування, турботу, глибоку симпатію, підтримку, увагу та повагу. У них дуже теплі, душевні стосунки. Цікаво, що незважаючи на те, що у Блейк і Раяна подібні побутові звички, можливо, в них дещо різні смаки та ставлення до прекрасного", - також говорить Соловйова.

На сексуальному рівні, за словами астролога, у знаменитостей панує майже ідеальна сумісність і пристрасність, повна гармонія та збіг біоритмів по цій сфері.

"Вони чудово реалізовують себе у цих стосунках на гендерному плані: вона - як жінка, він - як чоловік. Крім того, Лайвлі та Рейнольдс ніби доповнюють одне одного, створюють враження гармонійних взаємин і цілісної пари", - зазначає Катерина.

Між цими двома, пояснює фахівчиня, немає жодної "Печатки нещастя". Конфліктність між ними на середньому рівні, але тут не йдеться про питання, які не можна вирішити.

Астролог розповіла про стосунки пари (Фото: instagram.com/blakelively)

Більше користі на матеріальному рівні у цих стосунках отримує Лайвлі, але й Рейнольдс також має з них користь, хоча він також може дещо втрачати через ці взаємини.

"А ще в цього подружжя є одна астрологічна особливість. Річ у тому, що Раян Рейнольдс народився точно у день повного сонячного затемнення 23 жовтня 1976 року. Доля людей, які з’явились на світ у такі кармічні періоди, завжди непроста, вона пов'язана з деякою фатальністю, запрограмованістю, зумовленістю подій або тем, які обов'язково регулярно програватимуться в їхньому житті", - ділиться спеціалістка.

"Також поява на світ у такий час може суттєво обмежувати свободу волі та скорочувати можливості для вибору через підвищене кармічне навантаження", - додає вона.

Соловйова зауважує, що ці люди можуть почуватися не такими, як усі, наділені особливою місією, метою та відповідальністю.

Тому пригадаймо, як саме цей факт позначився на біографії талановитого канадсько-американського актора та кінопродюсера, володаря численних премій, нагород і титулів.

Закохані мають вдалу астрологічну сумісність (Фото: instagram.com/blakelively)

Раян - один з найбільш високооплачуваних представників кіноіндустрії, він досяг неабиякого успіху у ролі підприємця. Зірка не лише вільно орієнтується у сферах акторської майстерності, але й має фінансову хватку та гостре ділове чуття, завдяки чому зміг проявити себе у великому бізнесі: станом на липень цього року його власний капітал оцінювався у розмірі не менше 350 мільйонів доларів.

З іншого боку, Рейнольдс - один з найвідоміших благодійників в акторській спільноті. Так, у 2023 році The Academy ofCanadian Cinema & Television нагородила його за видатний внесок у розвиток суспільства, відданість філантропії та щедрі пожертвуваннями різним благодійним організаціям.

Пара пішла під вінець у 2012 році (Фото: instagram.com/blakelively)

"Такій енергійній, визначній та багатогранній особистості вкрай необхідна підтримка близької людини задля того, аби продовжувати свій шлях у цьому житті. І таку допомогу він знайшов у Блейк Лайвлі, яка стала його коханою дружиною, подругою, матір’ю його чотирьох дітей, надійним тилом, однодумницею та помічницею", - резюмує Катерина.

"Ця пара - яскравий приклад того, як працює астрологічна сумісність, навіть, якщо чоловік і жінка навіть не здогадуються про це", - зауважує наостанок вона.