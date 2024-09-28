Почему Кэти Перри и Орландо Блум до сих пор не женаты? Астролог раскрыла секреты звездной пары

Гороскоп Кэти Перри - в чем его особенность

"По своей природе певица имеет низкий уровень конфликтности. Но у нее есть так называемая "Печатка несчастья", которая сильно влияет на ее личность: иногда у нее могут появляться пессимизм, душевная тоска, отчаяние, депрессия и ухудшение здоровья", - заявила астролог.

"Такая конфигурация влечет за собой возникновение подозрений, завистей, ревности, страхов, разочарований, недовольства и необходимость постоянно бороться с трудностями. Этот аспект может быть указанием на определенные семейные сложности и проблемы семейного характера", - добавила она.

Впрочем, в гороскопе Кэти все же есть "Печатка счастья". Но она не может полностью аннулировать все негативное влияние факторов, провоцирующих проблемы.

Единственное, подчеркнула астролог, что может помочь в этом случае - проработка этих напряженных проявлений, воспитание в себе стойкости, твердости, дисциплинированности, серьезности, трудолюбия, внимания к мелочам, методичности. Также певице необходимо стараться самостоятельно выполнять даже самую сложную работу.

А Перри, как известно, способна поразить всех вокруг своим трудолюбием и настойчивостью. И это несомненно положительно повлияло на ее жизнь и уже принесло ей высокие результаты.

Кэти Перри и Орландо Блум (фото: instagram.com/orlandobloom)

Гороскоп Блума и его совместимость с Перри

Звезда "Пиратов Карибского моря" - человек со средней конфликтностью. По словам Соловьевой, у него действует одна "Печатка счастья" - это аспект успеха, который дарит широкий взгляд на вещи, гуманность, щедрость, справедливость, жизнерадостность и доброе сердце.

Такая конфигурация дает нескончаемый оптимизм и делает человека любимцем Фортуны. Также этот аспект является одним из указаний на материальное благосостояние.

"На психологическом уровне глубокого взаимопонимания у них нет, вместо этого могут быть разные мировоззрения, непохожие приоритеты и цели в жизни. В то же время у них могут отличаться вкусовые предпочтения и представления о прекрасном, что вносит определенный дискомфорт в отношения. Но они способны проявлять друг к другу заботу, внимание, нежность и симпатию", - считает астролог.

"В сексуальной сфере у этой пары царит сплошная гармония, страстность и почти идеальный баланс биоритмов. Оба прекрасно реализуют себя в этих отношениях по гендерному принципу: она - как женщина, он - как мужчина", - добавила она.

Кэти дает Орландо "Печатку счастья". По словам астролога, она выступает его "энергетическим донором", благодаря чему он чувствует полноту жизни, радости, оптимизма, вдохновения, притока сил и получает расширение социальных возможностей.

А Блум дает Перри так называемую "Печатку несчастья", из-за чего у певицы может возникать ощущение чрезмерного контроля, холодности, ограничений. Ей может казаться, что Орландо хочет дистанцироваться от нее, отторгает ее, она может испытывать неуважение или пренебрежение к себе. Кроме того, у нее может появляться чувство дискомфорта, недоверия и даже унизительности своего положения.

Перри и Блум (фото: instagram.com/orlandobloom)

"Также она каким-то образом может зависеть от Блума. Эта конфигурация - одно из указаний на возможное прекращение тесного общения и разрыв отношений. Обычно первым уходит тот, кто дает "Печатку несчастья". В этом случае - это Блум", - рассказала эксперт.

Также она добавила, что у Перри и Блума есть повышенная конфликтность в вопросах, которые они не могут решить между собой. И это тоже одно из сложных указаний для взаимоотношений.

"А еще эти отношения нельзя назвать взаимовыгодными с материальной точки зрения: они больше теряют в этом союзе, чем получают. Следовательно, с точки зрения астрологии эти взаимоотношения нельзя назвать прочными и их продолжительность - под вопросом. Единственное, что может гармонизировать такой дисбаланс - временные пребывания как можно дальше друг от друга, длительные путешествия, командировки, когда каждый из партнеров имеет свое личное пространство и время для себя", - считает Соловьева.

Почему Блум и Перри не женаты (фото: instagram.com/katyperry)

По мнению эксперта, Перри может знать об астрологических аспектах отношений с Блумом. Певица не раз говорила, что доверяет звездам. Несколько дней назад, в одном из интервью, во время которого Кэти представила свой альбом "143", она тоже об этом высказалась.

"Звезды действительно мои путеводители. Я использую их каждый день в качестве GPS, для того чтобы определить, что будет дальше. Я смотрю на свои звезды и думаю: хорошо, это то, что будет, и как мне вести себя? Думаю, всегда есть выбор, я верю в свободу воли, и считаю, что здесь есть два варианта: позитивный и негативный. И даже в негативе все-таким можно найти позитив", - заявила Перри.

И это, считает астролог, может свидетельствовать о том, что поп-дива вовсю пытается найти позитив и в своих непростых отношениях с Блумом.