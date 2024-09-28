"Велике нещастя" ретроградного Сатурна. Що обіцяє астропрогноз на суботу та які справи приречено на провал

Астролог Катерина Соловйова розповіла, що нам принесе ця субота, 28 вересня. Виявилося, Сатурн перебуватиме у ретроградному русі, а тому не всі справи принесуть успіх.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) експерт склала астрологічний прогноз на суботу й розповіла, що треба врахувати цього дня.

Прогноз астропогоди на 28 вересня

Соловйова нагадала про коридор затемнень й порадила не планувати на цей день важливі справи та утриматися від серйозних рішень.

"Відмовтеся від сексуальних розваг. Не витрачайте енергію даремно. Велика ймовірність крадіжок. Існує ризик оманливо переоцінити власні досягнення. Уникайте метушні, не кажіть зайвого, не виявляйте марнославство та гординю", - зазначила астролог.

"Будьте обережні з тими, хто лестить, змушує обманюватися у собі та відповідати лестощами навзаєм. У розмовах буде втрачатися енергія, тому необхідна розбірливість: спілкуйтесь лише за інтуїцією та симпатією. Пробачайте тих, хто намагатиметься конфліктувати з вами", - також радить вона.

Цього дня можна розлучатися, позбавлятися небажаних знайомих і партнерів. Також можна подавати апеляцію та шукати захист.

Гороскоп на 28 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Окрім цього, у суботу настане важлива дата - початок Індіра екадаші: день посту, який за ведичною традицією настає на одинадцятий день за Старим Місяцем, під час індуїстського місяця Ашвін (вересень-жовтень за григоріанським стилем).

"Вважається, що дотримання рекомендацій цього дня допомагає очищенню карми та звільненню від скоєних гріхів не лише своїх, а й родових: у цей день можна звільнити своїх предків від усіх їхніх провин, остаточно повернути мир і спокій їхнім душам", - пояснила експерт.

"Також до позитивних ефектів від виконання всіх правил відносять суттєве покращення якості життя, підвищення рівня достатку та щастя", - додала вона.

Що треба зробити у суботу (ілюстрація: freepik.com)

Астрологічний прогноз на 28 вересня - що готує Сатурн

У суботу настає день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям".

За словами експерта, Сатурн щедро винагороджує тих, хто вивчає його уроки та гідно проходить крізь його випробування. І цієї суботи планета перебуватиме у ретроградному русі.

"Збалансувати дію Сатурна можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших, особливо про людей похилого віку та про тих, хто втратив дім. Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу", - радить експерт.